السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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هل تعلم أن هذا الرجل الحافي القدمين أذاق فرنسا وجنرالاتها الأمرين

هو الشريف بن عياش الجباري رحمه الله قائد ثورة قبيلة البوازيد بـ بسكرة ضد الإستعمار

الفرنسي سنة 1875م

ثورة قبيلة البوازيد 1876الجزائر La Révolution des Bouazid en Algérie

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في آمان الله

المصدر: