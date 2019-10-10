البشير البشير
:: مرشح للإشراف :: منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
- إنضم
- 2 أوت 2019
- المشاركات
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- النقاط
- 531
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- الاغواط
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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هل تعلم أن هذا الرجل الحافي القدمين أذاق فرنسا وجنرالاتها الأمرين
هو الشريف بن عياش الجباري رحمه الله قائد ثورة قبيلة البوازيد بـ بسكرة ضد الإستعمار
الفرنسي سنة 1875م
المصدر:
ثورة قبيلة البوازيد 1876الجزائر La Révolution des Bouazid en Algérie
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في آمان الله
*=*=*=*=*=*
******************************
*******
هل تعلم أن هذا الرجل الحافي القدمين أذاق فرنسا وجنرالاتها الأمرين
هو الشريف بن عياش الجباري رحمه الله قائد ثورة قبيلة البوازيد بـ بسكرة ضد الإستعمار
الفرنسي سنة 1875م
المصدر:
ثورة قبيلة البوازيد 1876الجزائر La Révolution des Bouazid en Algérie
********************************
في آمان الله