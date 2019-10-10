الشريف بن عياش الجباري رحمه الله قائد ثورة قبيلة البوازيد

البشير البشير

البشير البشير

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طاقم المرشحين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
553
النقاط
531
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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هل تعلم أن هذا الرجل الحافي القدمين أذاق فرنسا وجنرالاتها الأمرين
هو الشريف بن عياش الجباري رحمه الله قائد ثورة قبيلة البوازيد بـ بسكرة ضد الإستعمار
الفرنسي سنة 1875م

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المصدر:
ثورة قبيلة البوازيد 1876الجزائر La Révolution des Bouazid en Algérie

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في آمان الله
 
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