معركة الصباح :

تبدأ المعركة بطلقات صوتية من العيار الخفيف لدفع الاولاد للاستيقاظ باكرا...نود يا بابا نود مابقاش الحال...ثم تتحول الى قذائف صوتية قوية وقد تصل الى الدفع أو نزع الغطاء..اما الجولة الثانية من المعركة ،فهي: "روح جيبْ الخبز...عسِي لحليب لايفيضْ" لتنتهي المعركة على ضغط اللحظات الاخيرة: "وينو تقشيري..وينه مساك خماري.. فردت سباطي مالقيتهاش" والانتصار في هذه المعركة يكون بخروج الاولاد في الموعد المحدد، مع تناولهم فطور الصباح. اما الدمار والضحايا تكون حين يغلق باب المدرسة في وجه الطفل او البنت"روح جيب ولي أمرك "

مخ الهدرة: الرعاية الوالدية تبدأ باكرا..والابن المتأخر أمه هي السبب .