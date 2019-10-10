معركة الصباح

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
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المشاركات
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النقاط
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العمر
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محل الإقامة
المقاطعة الادارية تقرت
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ذكر
معركة الصباح:
تبدأ المعركة بطلقات صوتية من العيار الخفيف لدفع الاولاد للاستيقاظ باكرا...نود يا بابا نود مابقاش الحال...ثم تتحول الى قذائف صوتية قوية وقد تصل الى الدفع أو نزع الغطاء..اما الجولة الثانية من المعركة ،فهي: "روح جيبْ الخبز...عسِي لحليب لايفيضْ" لتنتهي المعركة على ضغط اللحظات الاخيرة: "وينو تقشيري..وينه مساك خماري.. فردت سباطي مالقيتهاش" والانتصار في هذه المعركة يكون بخروج الاولاد في الموعد المحدد، مع تناولهم فطور الصباح. اما الدمار والضحايا تكون حين يغلق باب المدرسة في وجه الطفل او البنت"روح جيب ولي أمرك"
مخ الهدرة: الرعاية الوالدية تبدأ باكرا..والابن المتأخر أمه هي السبب.
 
خديجة ph

خديجة ph

*طبيبة صيدلية*
إنضم
14 أفريل 2015
المشاركات
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النقاط
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العمر
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محل الإقامة
قسنطينة الجزائر
الجنس
أنثى
السلام عليكم
والله معركة صح لا يعرف بنة انتصارها او الم خسارتها الا من جربها هههههه تعرف اخي لما يروحو و انا نقولهم باسم الله توكلت على الله ... و يكمل الدعاء من عندهم و يغلقو الباب هههه تحس روحك عملت انجاز عظيييم
 
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