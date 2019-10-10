فوائد شحوم المواشي

أهمية هذه الشحوم للإنسان

تكثر التنبيهات والتحذيرات من شحوم المواشي والغنم والإبل والبقر مما يعطي ردة فعل من الخوف من تناولها او التعامل معها.{ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنْ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا } …الی قوله تعالى : { ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُون } ،ولقد حرم الله عز وجل شحوم المواشي على اليهود عقوبة لهم !!!في المؤتمر العالمي للقلب بمحافظة الأحساء بالمملكة العربية السعودية نظمه مركز الأمير سلطان ..وفجّر قنبلة مدوية البروفيسور الأمريكي ( بول روش ) رئيس المعهد الأمريكي لأبحاث التوتر العصبي بواشنطن مفاجأة من العيار الثقيل جدًا .. حين أعلن أن الكولسترول :والحقيقة أن الطعام الدسم بشحوم الأغنام والإبل وتناول دهون الأبقار ( سمن البقر ) .. هو من يقوم بإخراج جميع السموم من جسم الإنسان بإذن الله وإعطاء الليونة والمرونة للشرايين والجلد وتغذية الكبد والأمعاء وكافة الأجهزة بالجسم والدفع بالطاقة لأعلى مستوياتهاوالشحم بريء من كولسترول الدم أو الإصابة بالنوبات القلبيةوالمتهم الحقيقي في ذلك هي :الزيوت المهدرجة بجميع أنواعها مثل : ( دوار الشمس والذرة والسمن الصناعي من المارجرين وأنواع الزبدة وغيرها من كافة الأنواع ).وقال بول روش :إنها الدعايات المضللة والخطط القذرة الممنهجة واللا أخلاقية للشركات الغربية واليهودية بدءً من شركات صناعة الزيوت المهدرجة التي تباع بكثرة لتتعطل أجسام البشرية وتصاب الوظائف الحيوية من قلب ودم و أوردة وشرايين ولتفتك بالكبار والأطفال المساكينثم تتدخل شركات الأجهزة الطبية لتسويق أجهزة فحص الدمثم شركات العقاقير بما يسمى الأدوية الخافضة ..ثم شركات الأغذية الخاصة بصناعة الأطعمة قليلة الدسم ..ثم شركات الأجهزة الرياضيةوانتهاءً بشركات الدايت نوتريشن (مراكز التخسيس إجمالاً ) ..والدافع المشترك والهدف الحقير لكل هذه الشركات هو :الربح المادي والإضرار بالمسلمين والدول المستهدفة ٥٦ دولة إسلامية بشكل أكثر تركيزاً من باقي الدولوأضاف بأن العلماء القادرين على رفع أصواتهم لكشف هذا الخداع سيكونون عُرضة لخسارة الدعم لأبحاثهم.والحقيقة أن المادة السابق ذكرها تجمعت على عضلة القلب وأنهكتها وهي قد تصل عبر الدم للدماغ فتقلل الأكسجين بالدماغ وتسبب جلطة دماغية مميتة قلوتامات أحادي الصوديوم موجودة مع كل الأسف في أغلب الشيبسات والكثير من المعلبات والكثير من الأغذية التي بمتناولنا وأغلب المطاعم تستخدمها لأنها من محسنات الطعام المنكهة فاحذروا منها !