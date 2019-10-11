Les plaques 3D لمسه عصريه في الديكور

sami44
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 10 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 11,600
- النقاط
- 1,251
- محل الإقامة
- فالفيراج
- الجنس
- ذكر
زوار ومرتادي منتدى المواهب والحرف
اليوم جبتلكم مموضوع لديكور من نوع خاص
وهو قطع الورق الثلاثي الابعاد 3D
هو عباره عن ورق حائط للديكور الداخلي
بمقاسات معينه بين 50/50 و60/60
عليت اشكال ثلاثية الابعاد
يركب بالغراا العادي مثله مثل ورق الجدران المتعارف عليه
سهل التركيب يمكن لصاحب البيت القيام بالعمل من دون الحاجة لعامل الدهان
شرط ان يكون الحائط مستوي وخالي من الشوائب
يركب في اماكن محدده كحاىط في الصالون او الهول
هناك الملون وهناك الابيض وقابل الطلاء
اتمنى ان اكون قد افدتكم
#sami44