حذاري من البلاستيك لحفظ المُخلّلات

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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كثرت الاورام ومرض السرطان وهذا أحد الاسباب.



لا يكاد يخلو بيت من بيوتنا من الخضر المملحة و المخللة كيما الزيتون و الفلفل و الجزر و غيرها التي توضع

في قنينة كبيرة من البلاستيك واللي هي مصنوعة من اسوأ انواع البلاستيك الذي لا يتم استخدامه في جميع

الدول المهتمة بالصحة هذا البلاستيك هو

LDPE : low density polyethylen ..



حيث ان هذا النوع من البلاستيك صمم للاستخدام مرة واحدة فقط ولحفظ المياه العذبة فقط !



هذا البلاستيك يتحلل سريعا لما يتعرض لph قاعدي او حامضي "غير متعادل" او عندما يتعرض لمذيبات عضوية

تحتوي على حلقة البنزين... benzène



المشكلة الخطيرة والكارثة الحقيقية عندما نقوم بوضع ثمار الزيتون مثلا في القنينة البلاستيكية ونضع عليها

عصير الليمون شديد الحموضة والخل! ولمدة قد تصل الي 12 شهر او اكثر !!!!



هنا يبدأ التفاعل بين حمض الليمون والخل والبلاستيك المصنوعة منه القنينة بمعني ان المواد الخطيرة والمسرطنة

تنتقل وتهاجر الي الخضر المملحة



أرجو أخذ الموضوع بعين الاعتبار والتخلص من الزيتون المخزن بهذه الطريقة لانه مسرطن وملوث .



استعملو البلور للتمليح او الفخار في حفظ الاطعمة كما كان يفعل اجدادنا

نسأل الله السلامة والعافية للجميع المسلمين والمسلمات ان شاء الله