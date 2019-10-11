تبادل في الادوار ام انها ازمة اخلاق

في سنوات خلت كان الاساتذه يشتكون من تسلط التلاميذ عليهم والاعتداء اما لفضيا او جسديا



في خبر تداولته مواقل التواصل مؤخرا

تعرض التلميذ عبد المجيب.خ مساء الأربعاء، البالغ من العمر 11 سنة ويدرس بالسنة الأولى متوسط بمتقن بلقاسم مومن وسط القل بولاية سكيكدة لاعتداء لضرب مبرح من طرف أستاذ الرسم.





وحسب مدير المتقن فإن الحادثة وقعت حسب التقرير الذي تم رفعه لمديرية التربية قبل انتهاء الدوام الدراسي بربع ساعة، حيث طلب الأستاذ من التلميذ غلق النافذة فلم يستجب، فكلفه ذلك عقابا، حيث انهال على الطفل بلكمات وصفعات تركت بصماتها على وجه الطفل، الذي كلفه استخراج شهادة عجز لمدة خمسة أيام، وحسب مدير المتوسطة، فإن الأستاذ تميز منذ التحاقه بالمؤسسة بالهدوء ولكنه في الفترة الأخيرة تغيّرت حاله، وقد اشتكى مؤخرا تلميذان من تعنيفه لهما.



_ كيف لمربي الاجيال ان يكون عنيفا

_ هل يمكن ان نتخذ له الاعذار بسبب ضروف ما

_ الا يوثر هذا على نفسية التلميذ خاصة وانه ضرب امام اقرانه

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