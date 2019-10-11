تبادل في الادوار ام انها ازمة اخلاق

sami44

sami44

:: مراقب عام ::
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إنضم
10 ديسمبر 2009
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محل الإقامة
فالفيراج
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ذكر
في سنوات خلت كان الاساتذه يشتكون من تسلط التلاميذ عليهم والاعتداء اما لفضيا او جسديا

في خبر تداولته مواقل التواصل مؤخرا
تعرض التلميذ عبد المجيب.خ مساء الأربعاء، البالغ من العمر 11 سنة ويدرس بالسنة الأولى متوسط بمتقن بلقاسم مومن وسط القل بولاية سكيكدة لاعتداء لضرب مبرح من طرف أستاذ الرسم.


وحسب مدير المتقن فإن الحادثة وقعت حسب التقرير الذي تم رفعه لمديرية التربية قبل انتهاء الدوام الدراسي بربع ساعة، حيث طلب الأستاذ من التلميذ غلق النافذة فلم يستجب، فكلفه ذلك عقابا، حيث انهال على الطفل بلكمات وصفعات تركت بصماتها على وجه الطفل، الذي كلفه استخراج شهادة عجز لمدة خمسة أيام، وحسب مدير المتوسطة، فإن الأستاذ تميز منذ التحاقه بالمؤسسة بالهدوء ولكنه في الفترة الأخيرة تغيّرت حاله، وقد اشتكى مؤخرا تلميذان من تعنيفه لهما.

_ كيف لمربي الاجيال ان يكون عنيفا
_ هل يمكن ان نتخذ له الاعذار بسبب ضروف ما
_ الا يوثر هذا على نفسية التلميذ خاصة وانه ضرب امام اقرانه
 
ع

علي 111

:: عضو مُشارك ::
إنضم
21 أوت 2019
المشاركات
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النقاط
513
محل الإقامة
بلادالحرمينl
الجنس
ذكر
تعرض التلميذ عبد المجيب.خ مساء الأربعاء، البالغ من العمر 11 سنة ويدرس بالسنة الأولى متوسط بمتقن بلقاسم مومن وسط القل بولاية سكيكدة لاعتداء لضرب مبرح من طرف أستاذ الرسم.
يجب ان يكون المعلم تربوي قبل ان يكون معلم
وجزاك الله الف خير
 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,621
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
قال علي 111:
تعرض التلميذ عبد المجيب.خ مساء الأربعاء، البالغ من العمر 11 سنة ويدرس بالسنة الأولى متوسط بمتقن بلقاسم مومن وسط القل بولاية سكيكدة لاعتداء لضرب مبرح من طرف أستاذ الرسم.
يجب ان يكون المعلم تربوي قبل ان يكون معلم
وجزاك الله الف خير
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على المعلم ان يحفض ما قال قائل( كاد المعلم ان يكون رسولا) وهنا يكبح جماح غضبه وقلقه مهما كانت الضروف المحيطة به
نعرف ان المعلم بشر ويمكن ان يمر بمرحلة حرجة او ضروف صعبة كغيره من البشر
لكن المعلم هو القدوة لمن تحت امرته ان خرج ما يضايقه عن السيطرة تكون الكارثة
والله المستعان
 
ع

علي 111

:: عضو مُشارك ::
إنضم
21 أوت 2019
المشاركات
277
النقاط
513
محل الإقامة
بلادالحرمينl
الجنس
ذكر
نعرف ان المعلم بشر ويمكن ان يمر بمرحلة حرجة او ضروف صعبة كغيره من البشر
لكن المعلم هو القدوة لمن تحت امرته ان خرج ما يضايقه عن السيطرة تكون الكارثة
والله المستعان
يااخ ناصر اغلب المعلمين ليس تربوي
لوكان تربوي لعلم ان في مثل هذا السن يكون عند الطفل فرط حركه يشغله بالمشاركات وغيرها بأسلوب تربوي ويجب ان يدرك بسلوكيات الطلاب المكتسبة لكل طالب ولتعامل معه
اعلم ان يشترط للمعلمين سنة تربويه يجب ان يجتازها
 
Malika Tlm

Malika Tlm

:: عضو متألق ::
إنضم
3 مارس 2014
المشاركات
4,151
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491
الجنس
أنثى
السلام عليكم
يا أخي الله يجيب الخيييير
زمان كان الأستاذ استااااذ ومربي بأتم معني الكلمة ،الان للأسف أصبح مخرب أطفال القلة منهم صالحون ،انساااااو أن التلاميذ أمانة عندهم ،ويكسبون الأجر لتعليمهم
حسبنا الله ونعم الوكيل
 
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