الشاطر فيكم يتوقع معانا رومانسية السي جلول

السلام عليكماحترق اصبع امرأة ألمانية وهي تطبخ ..فذهبت إلى زوجها في الصالون باكية، فقال لها بكل رومانسية : " لا تلومي النار يا عزيزتي...لقد اشتهت أن تذوق من عسل أصابعك الجميلة، فشعرت بالغيرة ..."فابتسمت الزوجة و عادت إلى المطبخ سعيدة ." جزاىرية " أرادت أن تقلد المشهد، فدخلت على زوجها جلول الذي كان منبطحا في الصالون ..." يا جلول يا جلول صبعي تحرڨ ..".فقال لها : " ..................الشاطر فيكم يتوقع معانا ويقوللنا رد السي جلول لزوجتووممكن يكون الرابح معانا رحلة للموزمبيق مدفوعة التكاليف