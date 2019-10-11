الشاطر فيكم يتوقع معانا رومانسية السي جلول

sami44
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السلام عليكم
احترق اصبع امرأة ألمانية وهي تطبخ ..فذهبت إلى زوجها في الصالون باكية، فقال لها بكل رومانسية : " لا تلومي النار يا عزيزتي...لقد اشتهت أن تذوق من عسل أصابعك الجميلة، فشعرت بالغيرة ..."
فابتسمت الزوجة و عادت إلى المطبخ سعيدة .
" جزاىرية " أرادت أن تقلد المشهد، فدخلت على زوجها جلول الذي كان منبطحا في الصالون ..." يا جلول يا جلول صبعي تحرڨ ..".
فقال لها : " ..................
الشاطر فيكم يتوقع معانا ويقوللنا رد السي جلول لزوجتو
وممكن يكون الرابح معانا رحلة للموزمبيق مدفوعة التكاليف
احترق اصبع امرأة ألمانية وهي تطبخ ..فذهبت إلى زوجها في الصالون باكية، فقال لها بكل رومانسية : " لا تلومي النار يا عزيزتي...لقد اشتهت أن تذوق من عسل أصابعك الجميلة، فشعرت بالغيرة ..."
فابتسمت الزوجة و عادت إلى المطبخ سعيدة .
" جزاىرية " أرادت أن تقلد المشهد، فدخلت على زوجها جلول الذي كان منبطحا في الصالون ..." يا جلول يا جلول صبعي تحرڨ ..".
فقال لها : " ..................
الشاطر فيكم يتوقع معانا ويقوللنا رد السي جلول لزوجتو
وممكن يكون الرابح معانا رحلة للموزمبيق مدفوعة التكاليف