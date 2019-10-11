الشاطر فيكم يتوقع معانا رومانسية السي جلول

sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,633
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
السلام عليكم


FB_IMG_1570831782830.jpg

احترق اصبع امرأة ألمانية وهي تطبخ ..فذهبت إلى زوجها في الصالون باكية، فقال لها بكل رومانسية : " لا تلومي النار يا عزيزتي...لقد اشتهت أن تذوق من عسل أصابعك الجميلة، فشعرت بالغيرة ..."
فابتسمت الزوجة و عادت إلى المطبخ سعيدة .
" جزاىرية " أرادت أن تقلد المشهد، فدخلت على زوجها جلول الذي كان منبطحا في الصالون ..." يا جلول يا جلول صبعي تحرڨ ..".
فقال لها : " ..................
الشاطر فيكم يتوقع معانا ويقوللنا رد السي جلول لزوجتو
وممكن يكون الرابح معانا رحلة للموزمبيق مدفوعة التكاليف

 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,633
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
قال ام أمينة:
يقولها روحي ديري يدك فليقلاصون لاه جاية ليا 😁😁
إضغط للتوسيع...
نونونو رده كان في منتهى الرقه والاناقة
يعكس رومانسية الجزائري
 
Malika Tlm

Malika Tlm

:: عضو متألق ::
إنضم
3 مارس 2014
المشاركات
4,153
النقاط
491
الجنس
أنثى
منظنش الجزائري عنده رومنسية
ولكن نجرب ههههه
قاللها ارواحي حبوبتي نداويك😂😂😂
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top