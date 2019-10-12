أشجار ونباتات في رحلة حياة رغم العوائق

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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تُعد من الاماكن السياحية المعروفة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتوجد في ولاية واشنطن.

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الامل في الحياة رغم طوق قطعة البناء

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بعد نهاية الحروب، نمت هذه الشجرة تحت الخوذة ولم تجد إلّا ثقب نفذت منه لمواصلة الحياة

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حضن دافئ في جذوع الشجر وسط المدينة لنمو شجرة أخرى

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رغم المعاناة للتشبث بالحياة، إلّا أنّها تبدو منتصرة حتى الآن.

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وجدت هكذا بشكل طبيعي تماما لتؤكّد قدرة الله في خلقه

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رغم صعوبة المهمة الّا أنّ هذه الشجرة ازهرت بعد كفاح

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متمركزة في مياه إحدى البحيرات الكندية، تواصل مسيرتها بكل ثقة

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كانت عبارة عن سكة حديدية تقليدية قديمة والآن تسيطر النباتات الخضراء عليها

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ميلاد الشجرة الصغيرة، رغما أنّ البيئة الصعبة من الزفت والألآت ، لتكبر هذه الشجرة مع فوضى السيارات

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سلامي وتحيّاتي العطرة لكم

في آمان الله

من رحم المعاناة تشقُّ رحلتها القاسية