أشجار ونباتات في رحلة حياة رغم العوائق

البشير البشير
:: مرشح للإشراف :: منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
- إنضم
- 2 أوت 2019
- المشاركات
- 587
- النقاط
- 531
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- الاغواط
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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تُعد من الاماكن السياحية المعروفة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتوجد في ولاية واشنطن.
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الامل في الحياة رغم طوق قطعة البناء
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بعد نهاية الحروب، نمت هذه الشجرة تحت الخوذة ولم تجد إلّا ثقب نفذت منه لمواصلة الحياة
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حضن دافئ في جذوع الشجر وسط المدينة لنمو شجرة أخرى
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رغم المعاناة للتشبث بالحياة، إلّا أنّها تبدو منتصرة حتى الآن.
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وجدت هكذا بشكل طبيعي تماما لتؤكّد قدرة الله في خلقه
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رغم صعوبة المهمة الّا أنّ هذه الشجرة ازهرت بعد كفاح
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من رحم المعاناة تشقُّ رحلتها القاسية
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متمركزة في مياه إحدى البحيرات الكندية، تواصل مسيرتها بكل ثقة
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كانت عبارة عن سكة حديدية تقليدية قديمة والآن تسيطر النباتات الخضراء عليها
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ميلاد الشجرة الصغيرة، رغما أنّ البيئة الصعبة من الزفت والألآت ، لتكبر هذه الشجرة مع فوضى السيارات
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سلامي وتحيّاتي العطرة لكم
في آمان الله
*=*=*=*=*=*
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*****
تُعد من الاماكن السياحية المعروفة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتوجد في ولاية واشنطن.
*****************
الامل في الحياة رغم طوق قطعة البناء
*****************
بعد نهاية الحروب، نمت هذه الشجرة تحت الخوذة ولم تجد إلّا ثقب نفذت منه لمواصلة الحياة
*****************
حضن دافئ في جذوع الشجر وسط المدينة لنمو شجرة أخرى
*****************
رغم المعاناة للتشبث بالحياة، إلّا أنّها تبدو منتصرة حتى الآن.
*****************
وجدت هكذا بشكل طبيعي تماما لتؤكّد قدرة الله في خلقه
*****************
رغم صعوبة المهمة الّا أنّ هذه الشجرة ازهرت بعد كفاح
*****************
من رحم المعاناة تشقُّ رحلتها القاسية
*****************
متمركزة في مياه إحدى البحيرات الكندية، تواصل مسيرتها بكل ثقة
*****************
كانت عبارة عن سكة حديدية تقليدية قديمة والآن تسيطر النباتات الخضراء عليها
*****************
ميلاد الشجرة الصغيرة، رغما أنّ البيئة الصعبة من الزفت والألآت ، لتكبر هذه الشجرة مع فوضى السيارات
*****************
*****
سلامي وتحيّاتي العطرة لكم
في آمان الله