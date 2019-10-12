كلام رجالة

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
135
النقاط
13
العمر
57
محل الإقامة
المقاطعة الادارية تقرت
الجنس
ذكر
كلام رجالة:
سال صديق صديق له نجح الباك الموسم الماضي: قُلِ بالله عليك ماذا فعلت حتى نحجت الباك فقال:
هي اربعة نقاط لا غير:
1- انتبه جيدا لشرح الأستاذ طيلة الحصة ولا تنشغل بغيره.
2- لا تغادر مقاعد الدراسية الى نهاية الموسم، ولا تكثر الغياب.
3- خصص يوميا وقتا للمراجعة في المنزل.
4- احضر دروس الدعم وكن جادا غير عابث.
مخ الهدرة: كلام رجالة ماهوش لعب ذر
 
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