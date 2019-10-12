كلام رجالة :

سال صديق صديق له نجح الباك الموسم الماضي: قُلِ بالله عليك ماذا فعلت حتى نحجت الباك فقال :

هي اربعة نقاط لا غير:

1- انتبه جيدا لشرح الأستاذ طيلة الحصة ولا تنشغل بغيره.

2- لا تغادر مقاعد الدراسية الى نهاية الموسم، ولا تكثر الغياب.

3- خصص يوميا وقتا للمراجعة في المنزل.

4- احضر دروس الدعم وكن جادا غير عابث.

مخ الهدرة: كلام رجالة ماهوش لعب ذر