سعد606
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
- المشاركات
- 135
- النقاط
- 13
- العمر
- 57
- محل الإقامة
- المقاطعة الادارية تقرت
- الجنس
- ذكر
كلام رجالة:
سال صديق صديق له نجح الباك الموسم الماضي: قُلِ بالله عليك ماذا فعلت حتى نحجت الباك فقال:
هي اربعة نقاط لا غير:
1- انتبه جيدا لشرح الأستاذ طيلة الحصة ولا تنشغل بغيره.
2- لا تغادر مقاعد الدراسية الى نهاية الموسم، ولا تكثر الغياب.
3- خصص يوميا وقتا للمراجعة في المنزل.
4- احضر دروس الدعم وكن جادا غير عابث.
مخ الهدرة: كلام رجالة ماهوش لعب ذر
سال صديق صديق له نجح الباك الموسم الماضي: قُلِ بالله عليك ماذا فعلت حتى نحجت الباك فقال:
هي اربعة نقاط لا غير:
1- انتبه جيدا لشرح الأستاذ طيلة الحصة ولا تنشغل بغيره.
2- لا تغادر مقاعد الدراسية الى نهاية الموسم، ولا تكثر الغياب.
3- خصص يوميا وقتا للمراجعة في المنزل.
4- احضر دروس الدعم وكن جادا غير عابث.
مخ الهدرة: كلام رجالة ماهوش لعب ذر