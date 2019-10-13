الحشرات المتخفّية

البشير البشير
:: مرشح للإشراف :: منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
- إنضم
- 2 أوت 2019
- المشاركات
- 603
- النقاط
- 531
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- الاغواط
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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عنكبوت بلون التراب
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حشرة الورقة
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إنّها يرقة البارون العادية تتوسط ورقة النبات
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يمكن بسهولة الإعتقاد بأنه قطعة حجر، ولكنه جندب!
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لا ليست زهرة أوركيد! وإنما حشرة عرسوف الأوركيد!
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عنكبوت ملتف حول الغصن ويسمى العنكبوت الملتف
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ما يبدو وكأنه غصن بنّي، هو في الحقيقة حشرة الغصن
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كأنها ورقة شجر صفراء ساقطة
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ورقة تمشي أو الجندب الأخضر
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هذه ليست ورقة جافة! إنها حشرة العرسوف!
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إنّه جندب بالكاد يمكن رؤيته بين أغصان النبات
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إنها حشرة عود الأطفال مختبئة كورقة من أوراق النبات
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في آمان الله
*=*=*=*=*=*
****************
عنكبوت بلون التراب
**************
حشرة الورقة
**************
إنّها يرقة البارون العادية تتوسط ورقة النبات
**************
يمكن بسهولة الإعتقاد بأنه قطعة حجر، ولكنه جندب!
**************
لا ليست زهرة أوركيد! وإنما حشرة عرسوف الأوركيد!
**************
عنكبوت ملتف حول الغصن ويسمى العنكبوت الملتف
**************
ما يبدو وكأنه غصن بنّي، هو في الحقيقة حشرة الغصن
**************
كأنها ورقة شجر صفراء ساقطة
**************
ورقة تمشي أو الجندب الأخضر
**************
هذه ليست ورقة جافة! إنها حشرة العرسوف!
**************
إنّه جندب بالكاد يمكن رؤيته بين أغصان النبات
**************
إنها حشرة عود الأطفال مختبئة كورقة من أوراق النبات
***********************
في آمان الله