الحشرات المتخفّية

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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عنكبوت بلون التراب

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حشرة الورقة

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إنّها يرقة البارون العادية تتوسط ورقة النبات

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يمكن بسهولة الإعتقاد بأنه قطعة حجر، ولكنه جندب!

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لا ليست زهرة أوركيد! وإنما حشرة عرسوف الأوركيد!

عنكبوت ملتف حول الغصن ويسمى العنكبوت الملتف



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ما يبدو وكأنه غصن بنّي، هو في الحقيقة حشرة الغصن

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كأنها ورقة شجر صفراء ساقطة

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ورقة تمشي أو الجندب الأخضر

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إنّه جندب بالكاد يمكن رؤيته بين أغصان النبات

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إنها حشرة عود الأطفال مختبئة كورقة من أوراق النبات



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في آمان الله

هذه ليست ورقة جافة! إنها حشرة العرسوف!