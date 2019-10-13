الحشرات المتخفّية

البشير البشير

البشير البشير

:: مرشح للإشراف :: منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
603
النقاط
531
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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عنكبوت بلون التراب
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حشرة الورقة
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إنّها يرقة البارون العادية تتوسط ورقة النبات
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يمكن بسهولة الإعتقاد بأنه قطعة حجر، ولكنه جندب!
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لا ليست زهرة أوركيد! وإنما حشرة عرسوف الأوركيد!
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عنكبوت ملتف حول الغصن ويسمى العنكبوت الملتف
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ما يبدو وكأنه غصن بنّي، هو في الحقيقة حشرة الغصن
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كأنها ورقة شجر صفراء ساقطة
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ورقة تمشي أو الجندب الأخضر
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هذه ليست ورقة جافة! إنها حشرة العرسوف!
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إنّه جندب بالكاد يمكن رؤيته بين أغصان النبات
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إنها حشرة عود الأطفال مختبئة كورقة من أوراق النبات
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في آمان الله


 
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