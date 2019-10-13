ما تبينش روحك

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
136
النقاط
13
العمر
57
محل الإقامة
المقاطعة الادارية تقرت
الجنس
ذكر
ما تبينش روحك:
سلوك غريب لدي بعض طلبة القسم النهائي يتعمد الواحد منهم الحصول على نتائج جد ضعيفة في الثلاثي الاول والثاني، حتى لا يقال انه مجتهد. ويحصل على الباك وكأنه يسرقها خفية. هو سلوك غريب مصدره ثقافة وتفكير جمعي يقدس "العين" والخوف من الاخر اكثر من تقديس قدرة الله وقيم العلم.
مخ الهدرة: فالحون فقط نحن في ثوريث" الخُرطِي" لهذا الجيل..
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top