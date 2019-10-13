ما تبينش روحك :

سلوك غريب لدي بعض طلبة القسم النهائي يتعمد الواحد منهم الحصول على نتائج جد ضعيفة في الثلاثي الاول والثاني، حتى لا يقال انه مجتهد. ويحصل على الباك وكأنه يسرقها خفية. هو سلوك غريب مصدره ثقافة وتفكير جمعي يقدس "العين" والخوف من الاخر اكثر من تقديس قدرة الله وقيم العلم .

مخ الهدرة: فالحون فقط نحن في ثوريث" الخُرطِي" لهذا الجيل ..