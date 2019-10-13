فتنة المال

مَنْ كَانَ يَمْلِكُ دِرْهَمَيْنِ تَعَلَّمَتْ * شَفَتَاهُ أَنْوَاعَ الكَلَامِ فَقَالَا ​

وَتَقَدَّمَ الإِخْوَانُ فَاسْتَمَعُوا لَهُ * وَرَأَيْتَهُ بَيْنَ الوَرَى مُخْتَالَا ​

لَوْلَا دَرَاهِمُه الَّتِي يَزْهُو بِهَا * لَوَجَدْتَهُ فِي النَّاسِ أَسْوَأَ حَالَا ​

إِنَّ الغَنِيَّ إِذَا تَكَلَّمَ بِالخَطَا * قَالُوا صَدَقْتَ وَمَا نَطَقْتَ مُحَالَا ​

أَمَّا الفَقِيرُ إِذَا تَكَلَّمَ صَادِقًا * قَالُوا كَذَبْتَ وَأَبْطَلُوا مَا قَالَا ​

إِنَّ الدَّرَاهِمَ فِي المَوَاطِنِ كُلِّهَا * تَكْسُو الرِّجَالَ مَهَابَةً وَجَمَالَا ​

فَهِيَ اللِّسَانُ لِمَنْ أَرَادَ فَصَاحَةً * وَهِيَ السِّلَاحُ لِمَنْ أَرَادَ قِتَالَا ​



[«جواهر الأدب» للهاشمي (٢/ ٤٨٩)]



المصدر''موقع'الشيخ'فركوس'حفظه'الله