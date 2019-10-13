الطيب الجزائري84
:: عضو متألق ::
فتنة المال
[«جواهر الأدب» للهاشمي (٢/ ٤٨٩)]
المصدر''موقع'الشيخ'فركوس'حفظه'الله
مَنْ كَانَ يَمْلِكُ دِرْهَمَيْنِ تَعَلَّمَتْ * شَفَتَاهُ أَنْوَاعَ الكَلَامِ فَقَالَا
وَتَقَدَّمَ الإِخْوَانُ فَاسْتَمَعُوا لَهُ * وَرَأَيْتَهُ بَيْنَ الوَرَى مُخْتَالَا
لَوْلَا دَرَاهِمُه الَّتِي يَزْهُو بِهَا * لَوَجَدْتَهُ فِي النَّاسِ أَسْوَأَ حَالَا
إِنَّ الغَنِيَّ إِذَا تَكَلَّمَ بِالخَطَا * قَالُوا صَدَقْتَ وَمَا نَطَقْتَ مُحَالَا
أَمَّا الفَقِيرُ إِذَا تَكَلَّمَ صَادِقًا * قَالُوا كَذَبْتَ وَأَبْطَلُوا مَا قَالَا
إِنَّ الدَّرَاهِمَ فِي المَوَاطِنِ كُلِّهَا * تَكْسُو الرِّجَالَ مَهَابَةً وَجَمَالَا
فَهِيَ اللِّسَانُ لِمَنْ أَرَادَ فَصَاحَةً * وَهِيَ السِّلَاحُ لِمَنْ أَرَادَ قِتَالَا
[«جواهر الأدب» للهاشمي (٢/ ٤٨٩)]
المصدر''موقع'الشيخ'فركوس'حفظه'الله