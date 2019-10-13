في'تفصيل'الصغار

الطيب الجزائري84

الطيب الجزائري84

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جوان 2011
المشاركات
3,078
النقاط
191
العمر
34
في تفصيل الصغار


«الحصى: صغار الحجارة.

الفسيل: صغار الشجر.

الأشاء: صغار النخل.

الفَرْش: صغار الإبل وقد نطق به القرآن.

النَّقَد: صغار الغنم.

الحَفَّان: صغار النعام عن الأصمعي.

الحبَلَّق: صغار المعز عن الليث.

البَهْم: صغار أولاد الضأن والمعز.

الدَّرْدَق: صغار الناس والإبل عن الليث عن الخليل.

الحشرات: صغار دوابِّ الأرض.

الدُّخَّل: صغار الطير.

الغوغاء: صغار الجراد.

الذَّرُّ: صغار النمل.

الزغب: صغار ريش الطير.

القِطْقِط: صغار المطر عن الأصمعي.

الوَقَش والوَقَض: صغار الحطب التي تُشيَّع بها النار عن أبي ترابٍ.

اللَّمَم: صغار الذنوب وقد نطق به القرآن.

الضغابيس: صغار القثَّاء وفي الحديث أنه «أُهْدِيَ إليه ضغابيسُ فقبلها وأكلها».

بنات الأرض: الأنهار الصغار عن ثعلبٍ عن ابن الأعرابي».

[«فقه اللغة» للثعالبي (٣٩)]

المصدر''موقع'الشيخ'فركوس'حفظه'الله
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top