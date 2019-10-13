في تفصيل الصغار





«الحصى: صغار الحجارة.



الفسيل: صغار الشجر.



الأشاء: صغار النخل.



الفَرْش: صغار الإبل وقد نطق به القرآن.



النَّقَد: صغار الغنم.



الحَفَّان: صغار النعام عن الأصمعي.



الحبَلَّق: صغار المعز عن الليث.



البَهْم: صغار أولاد الضأن والمعز.



الدَّرْدَق: صغار الناس والإبل عن الليث عن الخليل.



الحشرات: صغار دوابِّ الأرض.



الدُّخَّل: صغار الطير.



الغوغاء: صغار الجراد.



الذَّرُّ: صغار النمل.



الزغب: صغار ريش الطير.



القِطْقِط: صغار المطر عن الأصمعي.



الوَقَش والوَقَض: صغار الحطب التي تُشيَّع بها النار عن أبي ترابٍ.



اللَّمَم: صغار الذنوب وقد نطق به القرآن.



الضغابيس: صغار القثَّاء وفي الحديث أنه «أُهْدِيَ إليه ضغابيسُ فقبلها وأكلها».



بنات الأرض: الأنهار الصغار عن ثعلبٍ عن ابن الأعرابي».



[«فقه اللغة» للثعالبي (٣٩)]



المصدر''موقع'الشيخ'فركوس'حفظه'الله