الطيب الجزائري84
:: عضو متألق ::
في تفصيل الصغار
«الحصى: صغار الحجارة.
الفسيل: صغار الشجر.
الأشاء: صغار النخل.
الفَرْش: صغار الإبل وقد نطق به القرآن.
النَّقَد: صغار الغنم.
الحَفَّان: صغار النعام عن الأصمعي.
الحبَلَّق: صغار المعز عن الليث.
البَهْم: صغار أولاد الضأن والمعز.
الدَّرْدَق: صغار الناس والإبل عن الليث عن الخليل.
الحشرات: صغار دوابِّ الأرض.
الدُّخَّل: صغار الطير.
الغوغاء: صغار الجراد.
الذَّرُّ: صغار النمل.
الزغب: صغار ريش الطير.
القِطْقِط: صغار المطر عن الأصمعي.
الوَقَش والوَقَض: صغار الحطب التي تُشيَّع بها النار عن أبي ترابٍ.
اللَّمَم: صغار الذنوب وقد نطق به القرآن.
الضغابيس: صغار القثَّاء وفي الحديث أنه «أُهْدِيَ إليه ضغابيسُ فقبلها وأكلها».
بنات الأرض: الأنهار الصغار عن ثعلبٍ عن ابن الأعرابي».
[«فقه اللغة» للثعالبي (٣٩)]
المصدر''موقع'الشيخ'فركوس'حفظه'الله
«الحصى: صغار الحجارة.
الفسيل: صغار الشجر.
الأشاء: صغار النخل.
الفَرْش: صغار الإبل وقد نطق به القرآن.
النَّقَد: صغار الغنم.
الحَفَّان: صغار النعام عن الأصمعي.
الحبَلَّق: صغار المعز عن الليث.
البَهْم: صغار أولاد الضأن والمعز.
الدَّرْدَق: صغار الناس والإبل عن الليث عن الخليل.
الحشرات: صغار دوابِّ الأرض.
الدُّخَّل: صغار الطير.
الغوغاء: صغار الجراد.
الذَّرُّ: صغار النمل.
الزغب: صغار ريش الطير.
القِطْقِط: صغار المطر عن الأصمعي.
الوَقَش والوَقَض: صغار الحطب التي تُشيَّع بها النار عن أبي ترابٍ.
اللَّمَم: صغار الذنوب وقد نطق به القرآن.
الضغابيس: صغار القثَّاء وفي الحديث أنه «أُهْدِيَ إليه ضغابيسُ فقبلها وأكلها».
بنات الأرض: الأنهار الصغار عن ثعلبٍ عن ابن الأعرابي».
[«فقه اللغة» للثعالبي (٣٩)]
المصدر''موقع'الشيخ'فركوس'حفظه'الله