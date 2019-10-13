السيرة الذاتية مع الوجبة الدسمة

البشير البشير
:: مرشح للإشراف :: منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
- إنضم
- 2 أوت 2019
- المشاركات
- 615
- النقاط
- 551
- محل الإقامة
- الاغواط
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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لوكاس يلا (25 سنة ) انتقل من لتوانيا إلى الولايات المتحدة.. !
لوكاس كان متأكدًا أن المنافسة الشديدة على وظائف التقنية في سان فرانسيسكو
ستجعل فرص حصوله على مقابلات عمل شبه مستحيلة..
لوكاس تنكّر في صورة رجل بريد وقام بتوصيل سيرته الذاتية لعدّة شركات واضعا سيرته في علب دونات
كل علبة بإسم الشخص المسؤول حتى يتأكد من وصولها إليه.. !
وكتب عليها من الداخل "معظم السير الذاتية تنتهي في القمامة، خاصتي ستنتهي في معدتك" ..
لوكاس حصل على 10 مقابلات للعمل في اليوم التالي لتنفيذ خطته.. !
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في أمان الله
*=*=*=*=*=*
*******************
لوكاس يلا (25 سنة ) انتقل من لتوانيا إلى الولايات المتحدة.. !
لوكاس كان متأكدًا أن المنافسة الشديدة على وظائف التقنية في سان فرانسيسكو
ستجعل فرص حصوله على مقابلات عمل شبه مستحيلة..
لوكاس تنكّر في صورة رجل بريد وقام بتوصيل سيرته الذاتية لعدّة شركات واضعا سيرته في علب دونات
كل علبة بإسم الشخص المسؤول حتى يتأكد من وصولها إليه.. !
وكتب عليها من الداخل "معظم السير الذاتية تنتهي في القمامة، خاصتي ستنتهي في معدتك" ..
لوكاس حصل على 10 مقابلات للعمل في اليوم التالي لتنفيذ خطته.. !
**********************
في أمان الله