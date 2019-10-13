راني شريتها باركولي

sami44
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 10 ديسمبر 2009
- المشاركات
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- محل الإقامة
- فالفيراج
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله
أعضاء المنتدى المحترمين أحبائي الطيبين
حبيت نبشركم بالخبر السعيد. وتكونو اول من يعلم
انا وفقني ربي وشريتها
باركولي ودعولي ربي الحفظ والسلامة
الي يباركلي نعرف بلي يقيمني ويعزني ويحبلي الخير
واول رحلة نديه معايا
ويركب فالبلاصة الاولى
والي دخل زير وجهو نعرف بلي راه حاسدني
اني عارفهم شكون
وغير ما يطمعش نسلفهالو
نقولو نورمال خويا الي اعطاني يعطيك
هذا تعب وشقى سنوات
انا اقصد البطة السوداء
يا جماعة
أعضاء المنتدى المحترمين أحبائي الطيبين
حبيت نبشركم بالخبر السعيد. وتكونو اول من يعلم
انا وفقني ربي وشريتها
باركولي ودعولي ربي الحفظ والسلامة
الي يباركلي نعرف بلي يقيمني ويعزني ويحبلي الخير
واول رحلة نديه معايا
ويركب فالبلاصة الاولى
والي دخل زير وجهو نعرف بلي راه حاسدني
اني عارفهم شكون
وغير ما يطمعش نسلفهالو
نقولو نورمال خويا الي اعطاني يعطيك
هذا تعب وشقى سنوات
انا اقصد البطة السوداء
يا جماعة