راني شريتها باركولي

sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,666
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله

أعضاء المنتدى المحترمين أحبائي الطيبين

حبيت نبشركم بالخبر السعيد. وتكونو اول من يعلم

انا وفقني ربي وشريتها

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باركولي ودعولي ربي الحفظ والسلامة

الي يباركلي نعرف بلي يقيمني ويعزني ويحبلي الخير

واول رحلة نديه معايا

ويركب فالبلاصة الاولى:sneaky:

والي دخل زير وجهو نعرف بلي راه حاسدني

اني عارفهم شكون

وغير ما يطمعش نسلفهالو



نقولو نورمال خويا الي اعطاني يعطيك

هذا تعب وشقى سنوات

:whistle:




:whistle:






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انا اقصد البطة السوداء
يا جماعة


 
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