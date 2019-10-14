**خيرة جانت **ضيفة العدد السابع من شيف لماوية في ضيافتنا

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مشرفة ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2018
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من قلب الاحزان
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أنثى
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لماوين ....
نسعد اليوم بفتتاح العدد السابع
من سلسلة شيف لماوية في ضيافتنا



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في هذا العدد ضيفتنا متميزة اثبتت جدارتها في ركن المطبخ اللماوي فابدعت في اطباقها وافاظتنا بدون شك
انهــــــا الاخـــت
@خيرة جانت

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فيما يلي مجموعة صور لاطباقها
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الجوائز:

وسام لضيف الشيف

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ووسام لافضل مناقشة






اسئلتى :

1_متى بداتى الطبخ ؟؟
2_اكثر طبق تستمتعين بتحضيره؟؟
3_من هى ملهمتك في طبخ؟؟
4_ماهى القنواة التى تتابعينها في اليوتيوب ؟؟

اترك الساحة للماويين الكرام

شكراا لكم
والشكر الموصول للشيف الرائعة








 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
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النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
مبارك عودة السلسلة المشوقة :love::love:
واحلى شيفة اهلا وسهلا بيك اختي @خيرة جانت

اسئلتي :

-هل درستي الطبخ ام هي موهبة ؟
-الاطباق المشهورة في ولايتكم ؟
-هل تحبين طهي الحلويات ام المملحات ؟

مشكورة حبيبتي
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
 
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