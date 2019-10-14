خيرة جانت **ضيفة العدد السابع من شيف لماوية في ضيافتنا

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:: مشرفة ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
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لماوين ....
نسعد اليوم بفتتاح العدد السابع
من سلسلة شيف لماوية في ضيافتنا
في هذا العدد ضيفتنا متميزة اثبتت جدارتها في ركن المطبخ اللماوي فابدعت في اطباقها وافاظتنا بدون شك
انهــــــا الاخـــت
@خيرة جانت
فيما يلي مجموعة صور لاطباقها
الجوائز:
وسام لضيف الشيف
ووسام لافضل مناقشة
اسئلتى :
1_متى بداتى الطبخ ؟؟
2_اكثر طبق تستمتعين بتحضيره؟؟
3_من هى ملهمتك في طبخ؟؟
4_ماهى القنواة التى تتابعينها في اليوتيوب ؟؟
اترك الساحة للماويين الكرام
شكراا لكم
والشكر الموصول للشيف الرائعة