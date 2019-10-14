لا تغتر يا دكتور (بعض الكلمات قاتلة )

Abodi84

Abodi84

:: عضو مُتميز ::
إنضم
8 أفريل 2016
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الجنس
ذكر
رجل أشيب يدخل إلى القاعة في كلية الآداب في اليوم الأول من الدراسة ..وقف الطلبة ظنا منهم أنه الدكتور لكنه أخذ مكانا بين رفاقه الطلبة
بعد انتهاء المحاضرة التف حوله الطلاب مستفهمين فقال لهم
أنا اسكافي أعمل في تصليح الأحذية عندي 7 أولاد منهم محاسبين ومهندسين وولد ضابط وبنت صيدلية وأطباء وإطارات
في أحدى السهرات العائلية كان أولادي يتحدثون في موضوع علمي فتدخلت في الحديث مشاركا ..قال لي أحد أبنائي: بابا حتى لا تؤاخذنا نحن نتحدث في موضوع علمي وأنت لا تفقه فيه
أحزنني جواب ابني لكنني لم أجب
في اليوم التالي ذهبت واشتريت كتب منهاج الصف التاسع وصرت أدرس في الدكان دون علم أحد
ثم اشتريت كتب البكالوريا ووضعتها في المحل وبقيت أدرسها ثلاث سنوات حتى أصبح مسموحا لي أن أتقدم للامتحان وتقدمت ونجحت ولا أحد يعلم في بيتي
واليوم باشرت المرحلة الجامعية وان شاء الله سأدعو أولادي بعد التخرج لأقول لهم: هذه شهادة قد تسمح للاسكافي الذي رباكم وعلمكم أن يشارككم الحديث
بعض الكلمات قاتلة
 
اميرة الالم

اميرة الالم

:: عضو منتسِب ::
إنضم
5 أكتوبر 2019
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محل الإقامة
الجزائر العاصمة_الحراش امام بيت العصابة😂😂😇_
الجنس
أنثى
بوركت قصة جد رائعة وكأنه ليس من جعل منهم أطباء وصيادلة يبقى أبوهم وباب جنتهم ...وجميل منه أن يتحدى أبناءه ويثبت نفسه 😍😍😍
 
Abodi84

Abodi84

:: عضو مُتميز ::
إنضم
8 أفريل 2016
المشاركات
1,322
النقاط
571
الجنس
ذكر
قال اميرة الالم:
بوركت قصة جد رائعة وكأنه ليس من جعل منهم أطباء وصيادلة يبقى أبوهم وباب جنتهم ...وجميل منه أن يتحدى أبناءه ويثبت نفسه 😍😍😍
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تسلمي اختي
ما صارو هيك الا لانه كان حكيم
هذه عادة البشر ينسو بداياتهم
 
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