أغلى حذاء في العالم ثمنه 19.9 مليون دولار

وفي الأخير يوضع في القدم أكرمكم الله والله مانشريه لو كان جاو عندي الملايير للوهلة الاولى يبدو حذاء عاديا ..على العموم شكرا دائما ما تكون مواضيعك مميزة وعطرة بالمعارف