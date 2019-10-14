أغلى حذاء في العالم ثمنه 19.9 مليون دولار

ناصر dz

ناصر dz

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استطاع المصمم الإيطالي الشهير أنطونيو فيتري أن يكسر رقماً قياسياً جديد مسجّلا في موسوعة جينيس، بتصميم حذاء من الذهب والألماس، أطلق عليه اسم الـ" "The Moon Star shoes أي حذاء الشمس والقمر، ليصبح بذلك أغلى حذاء في العالم.


تقدر قيمته 19.9 مليون دولار أي حوالي 73 مليون درهماً إماراتياً، وتم عرضه خلال أسبوع الموضة العربي بدبي، و تميز الحذاء بصناعته من الذهب، مرصّع بثلاثين قيراطاً من الماس، وتزينه قطعة حجر نيزكيّ أثريّة، وفقًا لـthenational.


وصُمم بكعب من الذهب الخالص المرصع بـ 30 قيراط من الألماس، إضافة إلى قطعة نيزكية تاريخية اكتشفت في الأرجنتين عام 1576.


يذكر أن المصمم الإيطالي الشهير أنطونيو فيتري يتشهر بتصميمات الأحذية النسائية الباذخة، التي يعتمد فيها على الذهب والألماس.
 
اميرة الالم

اميرة الالم

:: عضو منتسِب ::
إنضم
5 أكتوبر 2019
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الجزائر العاصمة_الحراش امام بيت العصابة😂😂😇_
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أنثى
وفي الأخير يوضع في القدم أكرمكم الله والله مانشريه لو كان جاو عندي الملايير للوهلة الاولى يبدو حذاء عاديا ..
على العموم شكرا دائما ما تكون مواضيعك مميزة وعطرة بالمعارف😍😍
 
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