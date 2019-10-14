صور أنثى حصان المتجوّلة بالشارع

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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وهي أنثى حصان، تمشي كل صباح، بمفردها ⁦ ⁩ كل صباح في "فرانكفورت" بألمانيا ، يمكنك مقابلة "جيني" في طريقكوهي أنثى حصان، تمشي كل صباح، بمفردها ⁦

كانت تسلك نفس المسار كل صباح منذ 14 عامًا ، منذ أن أصبح مالكها البالغ

من العمر 79 عامًا غير قادر على الركوب. ​

تستمتع بتحية كل الوجوه المألوفة على طول الطريق ، وتتوقف وتتلقى

بعض الأطعمة المفضلة لديها من البشر، يعاملها السكان المحليون مثل المشاهير

وتمضي بسعادة بعدها. ​

⁩ توجد ورقة مرفقة برقبتها مكتوب عليها "اسمي جيني. لم أهرب ، أنا فقط أمشي شكرًا لك." ⁦



الروتينية لها وهي بصحة جيدة ولايظهر أي قلق بشأن أسلوب حياتها الفريد.⁦ ⁩⁦ ⁩ ولم تحدث لها أي حوادث منذ 14 عامًا. تقوم طبيبة بيطرية محلية بإجراء فحوصهاالروتينية لها وهي بصحة جيدة ولايظهر أي قلق بشأن أسلوب حياتها الفريد.⁦⁩⁦