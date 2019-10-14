صور أنثى حصان المتجوّلة بالشارع

البشير البشير
:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
- إنضم
- 2 أوت 2019
- المشاركات
- 627
- النقاط
- 551
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- الاغواط
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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كل صباح في "فرانكفورت" بألمانيا ، يمكنك مقابلة "جيني" في طريقك
وهي أنثى حصان، تمشي كل صباح، بمفردها
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كل صباح في "فرانكفورت" بألمانيا ، يمكنك مقابلة "جيني" في طريقك
وهي أنثى حصان، تمشي كل صباح، بمفردها
كانت تسلك نفس المسار كل صباح منذ 14 عامًا ، منذ أن أصبح مالكها البالغ
من العمر 79 عامًا غير قادر على الركوب.
من العمر 79 عامًا غير قادر على الركوب.
تستمتع بتحية كل الوجوه المألوفة على طول الطريق ، وتتوقف وتتلقى
بعض الأطعمة المفضلة لديها من البشر، يعاملها السكان المحليون مثل المشاهير
وتمضي بسعادة بعدها.
بعض الأطعمة المفضلة لديها من البشر، يعاملها السكان المحليون مثل المشاهير
وتمضي بسعادة بعدها.
توجد ورقة مرفقة برقبتها مكتوب عليها "اسمي جيني. لم أهرب ، أنا فقط أمشي شكرًا لك."
ولم تحدث لها أي حوادث منذ 14 عامًا. تقوم طبيبة بيطرية محلية بإجراء فحوصها
الروتينية لها وهي بصحة جيدة ولايظهر أي قلق بشأن أسلوب حياتها الفريد.
الروتينية لها وهي بصحة جيدة ولايظهر أي قلق بشأن أسلوب حياتها الفريد.