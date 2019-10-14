صور أنثى حصان المتجوّلة بالشارع

البشير البشير

البشير البشير

:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
627
النقاط
551
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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كل صباح في "فرانكفورت" بألمانيا ، يمكنك مقابلة "جيني" في طريقك
وهي أنثى حصان، تمشي كل صباح، بمفردها ⁦❤

كانت تسلك نفس المسار كل صباح منذ 14 عامًا ، منذ أن أصبح مالكها البالغ
من العمر 79 عامًا غير قادر على الركوب.

تستمتع بتحية كل الوجوه المألوفة على طول الطريق ، وتتوقف وتتلقى
بعض الأطعمة المفضلة لديها من البشر، يعاملها السكان المحليون مثل المشاهير
وتمضي بسعادة بعدها.

توجد ورقة مرفقة برقبتها مكتوب عليها "اسمي جيني. لم أهرب ، أنا فقط أمشي شكرًا لك." ⁦❤

ولم تحدث لها أي حوادث منذ 14 عامًا. تقوم طبيبة بيطرية محلية بإجراء فحوصها
الروتينية لها وهي بصحة جيدة ولايظهر أي قلق بشأن أسلوب حياتها الفريد.⁦❤⁩⁦❤

ماذا لو كانت ببلدك ؟ :unsure:

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في أمان الله

 
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