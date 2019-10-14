ما الحل فالمجتمع جد منتقد؟؟!

السلام عليكم اخوتي اخواتي في الله صلو على شفيع الامة عليه افضل الصلاة والسلام...وبعد

اود طرح موضوع يأرقني جدا جدا الا وهو التسليم على ابناء خالاتي وعماتي وزوج الاخت وووو....اعلم جيداااا انه محرم كتحريم الزنا والخمر ووو لما فيه من فتنة وان هؤلاء الاشخاص غير محارم ومن الجائز ان يكونو حلالي .....المشكلة ان المجتمع الذي تربيت فيه تربينا على التربية والحجاب والدوام على الصلاة والصوم واحترام الكبير ووووو ولكن بالنسبة للتسليم على ابناء خالاتي وعمي وزوج الاخت فعائلتي لا تهتم بهذا الموضوع ويتعاملون معه على اساس النية وعندما اردت ان اتوقف عن هذه العادة انتقدوني وقالو ان اولاد الخالة تربينا معا وانهم مثل اخوتي وقالو انني اصبحت معقدة ....ما الحل افيدوني اخوتي