تكلم بالنيابة عني ......عز التعارف

ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المشرفات
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,663
النقاط
1,951
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أعضاء اللمة الكرام أهلا وسهلا بي عندكم وأهلا بكم عندي
فكرت كثيرا في غيابي وغياب الكثيرين وهذا وليد ظروف قاهرة خارجة عن نطاقنا
لكن أردت أن يكون لنا بدائل كيف تابعوني ......

من يعرف ليليا مرام أكيد يعرف أسلوبها فالمواضيع أو بالأحرى هناك فئة معينة تستطيع شرح اسلوبي بدقة عالية واعطيت مثال بعضوية ليليا مرام ونفس الشيء لي اعرف اسلوب وطريقة الكثير من الأعضاء

لهذا لنعرف عز التعارف ومدى معرفتنا ببعضنا
اختر عضو من اعضاء اللمة تكلم بأسلوبه ولنرى اذا استطعنا معرفة من هذا العضو
تكلم بالنيابة عني. وعزز تعارفك بي

دعوني انا اعطيكم مثال واخبروني من هو

كثير تواجد فالمنتدى انا الغائب الحاضر رمزي رقممن ولايتي وحرفة يدي يعرفها الصغير والكبير فالمنتدى
الشرق موطني والغرب مقري والوسط قد يكون مصدر رزقي والمنتدى راحة نفسي

اخبرني ان عرفتني لاجعلك بديل عني في غيابي


اهلا بكم في موضوعي اخبروني من هو


شكرا لكم
 
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