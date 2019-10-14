تكلم بالنيابة عني ......عز التعارف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



أعضاء اللمة الكرام أهلا وسهلا بي عندكم وأهلا بكم عندي

فكرت كثيرا في غيابي وغياب الكثيرين وهذا وليد ظروف قاهرة خارجة عن نطاقنا

لكن أردت أن يكون لنا بدائل كيف تابعوني ......



من يعرف ليليا مرام أكيد يعرف أسلوبها فالمواضيع أو بالأحرى هناك فئة معينة تستطيع شرح اسلوبي بدقة عالية واعطيت مثال بعضوية ليليا مرام ونفس الشيء لي اعرف اسلوب وطريقة الكثير من الأعضاء



لهذا لنعرف عز التعارف ومدى معرفتنا ببعضنا

اختر عضو من اعضاء اللمة تكلم بأسلوبه ولنرى اذا استطعنا معرفة من هذا العضو

تكلم بالنيابة عني. وعزز تعارفك بي



دعوني انا اعطيكم مثال واخبروني من هو



كثير تواجد فالمنتدى انا الغائب الحاضر رمزي رقممن ولايتي وحرفة يدي يعرفها الصغير والكبير فالمنتدى

الشرق موطني والغرب مقري والوسط قد يكون مصدر رزقي والمنتدى راحة نفسي



اخبرني ان عرفتني لاجعلك بديل عني في غيابي





اهلا بكم في موضوعي اخبروني من هو





شكرا لكم ​