ثواب سؤال الله الجنة والاستعاذة من النار

Ma$Ter

Ma$Ter

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ثواب سؤال الله الجنة والاستعاذة من النار



▪عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( ما اسْتَجَارَ عَبْدٌ مِنَ النارِ سبعَ مراتٍ في يَوْمٍ
إلَّا قالتِ النارُ : يا رَبِّ إِنَّ عَبْدَكَ فُلانًا قَدِ اسْتَجَارَكَ مِنِّي فَأَجِرْهُ ، و لا يَسْأَلُ اللهَ عَبْدٌ الجنةَ في يَوْمٍ سبعَ مراتٍ ، إلَّا قالتِ الجنةُ : يا رَبِّ إِنَّ عَبْدَكَ فُلانًا سألَنِي فَأَدْخِلْهُ ))

👈🏽 صححه الألباني في
📚 السلسلة الصحيحة - رقم : (2506)
▪ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
(( مَا يَسْأَلُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ اللَّهَ الْجَنَّةَ ثَلَاثًا إِلَّا قَالَتِ الْجَنَّةُ : اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ، وَلَا اسْتَجَارَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ اللَّهَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثًا، إِلَّا قَالَتِ النَّارُ : اللَّهُمَّ أَجِرْهُ ))
📚 مسند أحمد - رقم : (12439)
👈🏽 وصححه الوادعي - برقم : (134)​
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
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مدينة جامعة - الوادي -
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اللهم إنّا نسألك الجنة وما تقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما تقرب إليها من قول أو عمل

بارك الله فيكم اخي وجعل الله ما تقدمونه في ميزان حسناتكم
آمين
 
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