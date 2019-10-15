مساعدة لو سمحتم

L

lounita

:: عضو منتسِب ::
إنضم
15 أكتوبر 2019
المشاركات
1
النقاط
2
العمر
26
محل الإقامة
ولاية تبسة
الجنس
أنثى
السلام عليكم
هل لي بمساعدة في وضع خطة عن سلطات أو صلاحيات رئيس الجمهورية في مجال الضبط الإداري وفقا للتعديل الدستوري الجديد 2016
و أحتاج أيضا لوضع خطة عن مراحل التشريع العادي ؟
فقط الخطة مع بعض الاقتراحات إن امكن
أحتاجها و قد حاولت وحدي
جمعت المعلومات و لكن لم أقتنع بخطتي اجد فيها خللا دائم أو نقصا أو تكرارا في المعلومات
و جزاكم الله عني كل خير
 
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