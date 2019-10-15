مساعدة لو سمحتم

السلام عليكم

هل لي بمساعدة في وضع خطة عن سلطات أو صلاحيات رئيس الجمهورية في مجال الضبط الإداري وفقا للتعديل الدستوري الجديد 2016

و أحتاج أيضا لوضع خطة عن مراحل التشريع العادي ؟

فقط الخطة مع بعض الاقتراحات إن امكن

أحتاجها و قد حاولت وحدي

جمعت المعلومات و لكن لم أقتنع بخطتي اجد فيها خللا دائم أو نقصا أو تكرارا في المعلومات

و جزاكم الله عني كل خير ​