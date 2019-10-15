مساعدة لو سمحتم

lounita
:: عضو منتسِب ::
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- 15 أكتوبر 2019
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السلام عليكم
هل لي بمساعدة في وضع خطة عن سلطات أو صلاحيات رئيس الجمهورية في مجال الضبط الإداري وفقا للتعديل الدستوري الجديد 2016
و أحتاج أيضا لوضع خطة عن مراحل التشريع العادي ؟
فقط الخطة مع بعض الاقتراحات إن امكن
أحتاجها و قد حاولت وحدي
جمعت المعلومات و لكن لم أقتنع بخطتي اجد فيها خللا دائم أو نقصا أو تكرارا في المعلومات
و جزاكم الله عني كل خير
هل لي بمساعدة في وضع خطة عن سلطات أو صلاحيات رئيس الجمهورية في مجال الضبط الإداري وفقا للتعديل الدستوري الجديد 2016
و أحتاج أيضا لوضع خطة عن مراحل التشريع العادي ؟
فقط الخطة مع بعض الاقتراحات إن امكن
أحتاجها و قد حاولت وحدي
جمعت المعلومات و لكن لم أقتنع بخطتي اجد فيها خللا دائم أو نقصا أو تكرارا في المعلومات
و جزاكم الله عني كل خير