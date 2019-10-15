أصوات'متنوعة

الطيب الجزائري84
:: عضو متألق ::
أصواتٌ متنوِّعة
الكرير: صوت الصدر.
الكشيش: صوت جلد الأفعى.
الرُّغاء: صوت الإبل.
الخشخشة: صوت النعال، وصوت السلاح.
الثغاء: صوت الشاة.
النشنشة: صوت الثوب الجديد، وصوت الدرع.
الشحيج: صوت البغال.
الجعجعة والعجعجة: الصوت العالي والصياح.
القوقأة: صوت الدجاج.
الصفير: صوت النسور.
الفحيح: صوت الأفاعي.
النعيب: صوت البوم.
البُغام: صوت الظبي.
الصرصرة: صوت البازيِّ.
الصرير: صوت الباب.
الخرير: صوت الماء.
الهديل: صوت الحمام.
الخفخفة: صوت الضبع، وصوت الكاغد والثوب الجديد.
الحبحبة: جري الماء.
الطبطبة: صوت السيل.
المعمعة: صوت النار.
الحفحفة: صوت الجناحين.
[«كتاب مبادئ اللغة» للإسكافي وغيره (٢٠٠)]
المصدر''موقع'الشيخ'فركوس'حفظه'الله
الكرير: صوت الصدر.
الكشيش: صوت جلد الأفعى.
الرُّغاء: صوت الإبل.
الخشخشة: صوت النعال، وصوت السلاح.
الثغاء: صوت الشاة.
النشنشة: صوت الثوب الجديد، وصوت الدرع.
الشحيج: صوت البغال.
الجعجعة والعجعجة: الصوت العالي والصياح.
القوقأة: صوت الدجاج.
الصفير: صوت النسور.
الفحيح: صوت الأفاعي.
النعيب: صوت البوم.
البُغام: صوت الظبي.
الصرصرة: صوت البازيِّ.
الصرير: صوت الباب.
الخرير: صوت الماء.
الهديل: صوت الحمام.
الخفخفة: صوت الضبع، وصوت الكاغد والثوب الجديد.
الحبحبة: جري الماء.
الطبطبة: صوت السيل.
المعمعة: صوت النار.
الحفحفة: صوت الجناحين.
[«كتاب مبادئ اللغة» للإسكافي وغيره (٢٠٠)]
المصدر''موقع'الشيخ'فركوس'حفظه'الله