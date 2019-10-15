أصوات'متنوعة

الطيب الجزائري84

الطيب الجزائري84

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جوان 2011
المشاركات
3,090
النقاط
191
العمر
34
أصواتٌ متنوِّعة
الكرير: صوت الصدر.

الكشيش: صوت جلد الأفعى.

الرُّغاء: صوت الإبل.

الخشخشة: صوت النعال، وصوت السلاح.

الثغاء: صوت الشاة.

النشنشة: صوت الثوب الجديد، وصوت الدرع.

الشحيج: صوت البغال.

الجعجعة والعجعجة: الصوت العالي والصياح.

القوقأة: صوت الدجاج.

الصفير: صوت النسور.

الفحيح: صوت الأفاعي.

النعيب: صوت البوم.

البُغام: صوت الظبي.

الصرصرة: صوت البازيِّ.

الصرير: صوت الباب.

الخرير: صوت الماء.

الهديل: صوت الحمام.

الخفخفة: صوت الضبع، وصوت الكاغد والثوب الجديد.

الحبحبة: جري الماء.

الطبطبة: صوت السيل.

المعمعة: صوت النار.

الحفحفة: صوت الجناحين.

[«كتاب مبادئ اللغة» للإسكافي وغيره (٢٠٠)]

المصدر''موقع'الشيخ'فركوس'حفظه'الله
 
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