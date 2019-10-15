أصوات'متنوعة

أصواتٌ متنوِّعة

الكرير: صوت الصدر.



الكشيش: صوت جلد الأفعى.



الرُّغاء: صوت الإبل.



الخشخشة: صوت النعال، وصوت السلاح.



الثغاء: صوت الشاة.



النشنشة: صوت الثوب الجديد، وصوت الدرع.



الشحيج: صوت البغال.



الجعجعة والعجعجة: الصوت العالي والصياح.



القوقأة: صوت الدجاج.



الصفير: صوت النسور.



الفحيح: صوت الأفاعي.



النعيب: صوت البوم.



البُغام: صوت الظبي.



الصرصرة: صوت البازيِّ.



الصرير: صوت الباب.



الخرير: صوت الماء.



الهديل: صوت الحمام.



الخفخفة: صوت الضبع، وصوت الكاغد والثوب الجديد.



الحبحبة: جري الماء.



الطبطبة: صوت السيل.



المعمعة: صوت النار.



الحفحفة: صوت الجناحين.



[«كتاب مبادئ اللغة» للإسكافي وغيره (٢٠٠)]



المصدر''موقع'الشيخ'فركوس'حفظه'الله