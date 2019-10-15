سعد606
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
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- 13
- العمر
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- محل الإقامة
- المقاطعة الادارية تقرت
- الجنس
- ذكر
غياب حسن الظن :
وجود منظومة ثقافية قوامها الشك، وغياب حسن الظن. مع قاعدة للتفكير الخرافي، في التعامل مع تحديات الحياة هو ما يدفعني الى تعزيز قوتي الداخلية باستمرار...والمضي قدما نحو الهدف.
مخ الهدرة: "كون تقبى تشوف لعرب ما دير والو"
وجود منظومة ثقافية قوامها الشك، وغياب حسن الظن. مع قاعدة للتفكير الخرافي، في التعامل مع تحديات الحياة هو ما يدفعني الى تعزيز قوتي الداخلية باستمرار...والمضي قدما نحو الهدف.
مخ الهدرة: "كون تقبى تشوف لعرب ما دير والو"