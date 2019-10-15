غياب حسن الظن

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
143
النقاط
13
العمر
57
محل الإقامة
المقاطعة الادارية تقرت
الجنس
ذكر
غياب حسن الظن :
وجود منظومة ثقافية قوامها الشك، وغياب حسن الظن. مع قاعدة للتفكير الخرافي، في التعامل مع تحديات الحياة هو ما يدفعني الى تعزيز قوتي الداخلية باستمرار...والمضي قدما نحو الهدف.
مخ الهدرة: "كون تقبى تشوف لعرب ما دير والو"
 
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