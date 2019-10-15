غياب حسن الظن :

وجود منظومة ثقافية قوامها الشك، وغياب حسن الظن. مع قاعدة للتفكير الخرافي، في التعامل مع تحديات الحياة هو ما يدفعني الى تعزيز قوتي الداخلية باستمرار...والمضي قدما نحو الهدف.

مخ الهدرة: "كون تقبى تشوف لعرب ما دير والو"