سيارات بأشكال غريبة

البشير البشير

البشير البشير

:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
635
النقاط
551
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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الاهتمام الزائد بتزيين الشاحنات والسيارات في افغنستان اكثر من ترميم بيوتهم

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مشروع فيتوكاينتك في اسبانيا لفنان الحدائق مارك جرانين هو نموذج يضم هذين العنصرين اللذين لا غنى لنا عنهما في الحياة عن طريق تثبيت
حدائق على أسطح الحافلات لتحسين النظم البيئية وخاصة الاماكن المزدحمة وتنقية هواء المدينة.

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الحافلة البرمائية
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في أمان الله
 
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