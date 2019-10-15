سيارات بأشكال غريبة

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

*-*-*-*-*-*

*********

***

الاهتمام الزائد بتزيين الشاحنات والسيارات في افغنستان اكثر من ترميم بيوتهم

*****

مشروع فيتوكاينتك في اسبانيا لفنان الحدائق مارك جرانين هو نموذج يضم هذين العنصرين اللذين لا غنى لنا عنهما في الحياة عن طريق تثبيت

حدائق على أسطح الحافلات لتحسين النظم البيئية وخاصة الاماكن المزدحمة وتنقية هواء المدينة.

*****

الحافلة البرمائية