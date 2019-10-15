البشير البشير
:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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اتعلمون من هذا النائم المفترش الأرض وسط الحجيج بملك الله
إنّه "الحسن واتارا" رئيس جمهورية ساحل العاج
ذهب لاداء المناسك علي نفقته الخاصة واعتذر للديوان الملكي السعودي عن
عدم قبوله الاقامة بقصر ملكي حسب تقاليد البروتوكول
اين حراساته ؟ لم ياتي بحراساته
الحسن منذ توليه حكم ساحل العاج استقرت امنيا وسياسيا واقتصاديا وبخلال عام
ارتفع دخل الفرد فيها الي 75 الف دولار سنويا
حكم فعدل فنام !
فمن من يخشى ؟ !
تداولت صحف العالم هذه الصورة من الكعبة المشرّفة
*******************
في أمان الله
*=*=*=*=*=*
*****************
اتعلمون من هذا النائم المفترش الأرض وسط الحجيج بملك الله
إنّه "الحسن واتارا" رئيس جمهورية ساحل العاج
ذهب لاداء المناسك علي نفقته الخاصة واعتذر للديوان الملكي السعودي عن
عدم قبوله الاقامة بقصر ملكي حسب تقاليد البروتوكول
اين حراساته ؟ لم ياتي بحراساته
الحسن منذ توليه حكم ساحل العاج استقرت امنيا وسياسيا واقتصاديا وبخلال عام
ارتفع دخل الفرد فيها الي 75 الف دولار سنويا
حكم فعدل فنام !
فمن من يخشى ؟ !
تداولت صحف العالم هذه الصورة من الكعبة المشرّفة
*******************
في أمان الله