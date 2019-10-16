البشير البشير
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منتدى الصور والكاريكاتير
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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التعذيب باللون الابيض
إن غرف التعذيب البيضاء the white torture
هي إحدى أخطر طرق التعذيب في العالم
تلجأ اليها الدول عندما تتفادى تعذيب السياسيين جسديّاً
و هي طريقة ممنوعة دوليًا ، في البداية سيكون الأمر مريحاً نفسياً نوعاً ما ، لكن مع الاستمرار
في ذات الغرفة سيبدأ التوتر و ستزيد الإضطرابات الإنفعالية ثم سيصاب المسجون داخلها لفقد الإحساس و عدم القدرة على التمييز ثم الهلوسة و الجنون و تعد هذه الطريقة أسوأ طرق التعذيب النفسي.
هل يمكنك تحمل ذلك الأمر ؟
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التعذيب باللون الابيض
إن غرف التعذيب البيضاء the white torture
هي إحدى أخطر طرق التعذيب في العالم
تلجأ اليها الدول عندما تتفادى تعذيب السياسيين جسديّاً
و هي طريقة ممنوعة دوليًا ، في البداية سيكون الأمر مريحاً نفسياً نوعاً ما ، لكن مع الاستمرار
في ذات الغرفة سيبدأ التوتر و ستزيد الإضطرابات الإنفعالية ثم سيصاب المسجون داخلها لفقد الإحساس و عدم القدرة على التمييز ثم الهلوسة و الجنون و تعد هذه الطريقة أسوأ طرق التعذيب النفسي.
هل يمكنك تحمل ذلك الأمر ؟
********************