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    الجزائر 3 : 0كولومبيا

غرف التعذيب البيضاء

البشير البشير

البشير البشير

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إنضم
2 أوت 2019
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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التعذيب باللون الابيض

إن غرف التعذيب البيضاء the white torture
هي إحدى أخطر طرق التعذيب في العالم
تلجأ اليها الدول عندما تتفادى تعذيب السياسيين جسديّاً
و هي طريقة ممنوعة دوليًا ، في البداية سيكون الأمر مريحاً نفسياً نوعاً ما ، لكن مع الاستمرار
في ذات الغرفة سيبدأ التوتر و ستزيد الإضطرابات الإنفعالية ثم سيصاب المسجون داخلها لفقد الإحساس و عدم القدرة على التمييز ثم الهلوسة و الجنون و تعد هذه الطريقة أسوأ طرق التعذيب النفسي.

هل يمكنك تحمل ذلك الأمر ؟

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