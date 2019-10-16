صور رائعة بأبعاد أخرى

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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رواد الفضاء منذ بداية البعثات الفضائية، أن الكرة الأرضية لها عين، حتى أنها تشبه بشكل ملفت شكل العين البشرية. وتقع هذه العين

في الصحراء العديمة الملامح في موريتانيا. بعض الناس يسمونها "عين أفريقيا

ليست تلك صورة مقربة لخرسانة، بل هي لقطة جوية للعاصمة الهندية المكتظّة بالسكان والمباني، نيو دلهي.

تخدعك الصورة في البداية، تحسبها لوحة حاسوب Motherboard، إلا أنّها في الحقيقة صورة رائعة لمدينة نيويورك الأمريكية

في المساء.

تبدو في البداية زجاجات البلاستيك بهذا الحجم، قبل أن تتمدد لتصبح ذات شكل كبير مثل مانراها حاليا

لجزء من شجرة، لكنّه يبدو للبعض وكأنّه عين لحيوان ضخم.

لحجر الكريم، وكأنّه يحتوي بداخله على انفجار ضخم، يشبه ميلاد الكون.

سرب هائل من الطيور وكأنّه إعصار مدمّر

طريقة تبدو مؤلمة، ولكنها تجدي نفعا من أجل حفاظ الجنود في الصين على اعتدال قاماتهم دون تراخي.

صورة لسحابة كأنها اندلاع نيران غريب ورائع، إنها تشبه تراكما كثيفا للدخان

وتوجد هذه السحابة فوق قمة جبل ويمكن رؤية هذه السحب الكثيفة وقت الغروب مع الغيوم وكأنها بركان كبير،

ظاهرة طبيعية لا تصدق تغيير مشهد نهر تيسا في المجر. إذ ترتفع ملايين ذبابات

مايو طويلة الذيل، والمعروفة محلياً باسم تيسا أو تيسزا (وفق اسم النهر)، تخرج في سحب هائلة من ماء النهر

بضعة آلاف من السيارات غير المباعة تصطفّ في شيرنس في المملكة المتحدة

وتذهب الى الزبالة وتدويرها مرّة أخرى

حقا سؤال محيّر، تجد السيارت اسعارها غالية وهي مكدّسة

الحطام المداري هو بقايا صناعات الانسان تبقى تدور حول الارض والكثير يحترق اثناء اقترابه من الغلاف الجوي وأخرى تسقط وتضرب الأرض

الصورة مدهشة وهي في الواقع لمكوك فضاء أثناء انطلاقه لمغادرة كوكب الأرض.

أحدهم ألتقط هذه الصور من على متن الطائرة مع أن الغيمة تبدو صغيرة في الجو إلا أنها تشكّل ظل كبير على الأرض

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في أمان الله

اكتشفصورة رائعةصورة