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    الجزائر 3 : 0كولومبيا

صور الرجل الثّري والسيارة الفخمة

البشير البشير

البشير البشير

:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
652
النقاط
551
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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أحدث هذا الشهر خبر الرجل النيجيري الثري، والذي عرف بالبساطة، باسم أزوبويكي
ضجة ضخمة على الإنترنت بعد أن أنفق 90 ألف دولار على سيارة فاخرة جديدة من الوكالة
طراز BMW X5 واستخدامها كتابوت لدفن والده الراحل في قبر، عمقه متران بالقرب من قريته.

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لا حول ولا قوة الّا بالله العظيم
اللّهم إنّي أعوذ بك من الجهل والغفلة
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في أمان الله
 
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