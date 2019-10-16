صور الرجل الثّري والسيارة الفخمة

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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أحدث هذا الشهر خبر الرجل النيجيري الثري، والذي عرف بالبساطة، باسم أزوبويكي

ضجة ضخمة على الإنترنت بعد أن أنفق 90 ألف دولار على سيارة فاخرة جديدة من الوكالة

طراز BMW X5 واستخدامها كتابوت لدفن والده الراحل في قبر، عمقه متران بالقرب من قريته.

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لا حول ولا قوة الّا بالله العظيم

اللّهم إنّي أعوذ بك من الجهل والغفلة

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