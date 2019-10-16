صور متحركة انتظر تعليقكم

ناصر dz
:: عضو متألق ::
ه وتعليقى
حلوه الحركه دى عجبتنى وراح اعمل متلها
يا واد يا مسطول المفروض تبل اصابعك اللى بتقلب بيها الصفحات سرحان فى ايه بتحب؟
تخيلوا لو احد فيكم ماشى بجوار طينه ويطلعلو واحد كدا كله طينه
عاملى فيها بطل يا اهبل اهو انت اللى وقعت مش هى
حتى القطط بتلعب جمباز نشنتى يا فالحه ونشانك صاب
يا حلاوه قتلت البت بالمسدس فى التليفون دا انتم غلبت الهنود فى افلامهم
اى بنت سمراء البشره تشوف كيف تبييض البشره بكل سهوله زى ما انتم شايفين كدا
يا فرحه امك بيك روحت فى داهيه ياروح امك
متخافوش يا بنات دا زوج وزوجته فى بدايه حياتهم الزوجيه هيموتوا بعض بس
بالعند بقى فى ماما عشان بتقولى خليك نظيف هاخد شور تراب
براحه براحه لحسن حد فيكم يقع جتكم خيبه عليكم