  • انتهت
    الجزائر 3 : 0كولومبيا

صور متحركة انتظر تعليقكم

ناصر dz

ناصر dz

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
3,971
النقاط
746
الجنس
ذكر
ه وتعليقى





حلوه الحركه دى عجبتنى وراح اعمل متلها



يا واد يا مسطول المفروض تبل اصابعك اللى بتقلب بيها الصفحات سرحان فى ايه بتحب؟



تخيلوا لو احد فيكم ماشى بجوار طينه ويطلعلو واحد كدا كله طينه



عاملى فيها بطل يا اهبل اهو انت اللى وقعت مش هى



حتى القطط بتلعب جمباز نشنتى يا فالحه ونشانك صاب



يا حلاوه قتلت البت بالمسدس فى التليفون دا انتم غلبت الهنود فى افلامهم



اى بنت سمراء البشره تشوف كيف تبييض البشره بكل سهوله زى ما انتم شايفين كدا



يا فرحه امك بيك روحت فى داهيه ياروح امك




متخافوش يا بنات دا زوج وزوجته فى بدايه حياتهم الزوجيه هيموتوا بعض بس



بالعند بقى فى ماما عشان بتقولى خليك نظيف هاخد شور تراب



براحه براحه لحسن حد فيكم يقع جتكم خيبه عليكم

 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,703
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
المقلب فالصوره الثالثه مضحك
اضحك الله سنك
بورك فيك اخي الناصر
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top