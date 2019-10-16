صور متحركة انتظر تعليقكم





حلوه الحركه دى عجبتنى وراح اعمل متلها







يا واد يا مسطول المفروض تبل اصابعك اللى بتقلب بيها الصفحات سرحان فى ايه بتحب؟







تخيلوا لو احد فيكم ماشى بجوار طينه ويطلعلو واحد كدا كله طينه







عاملى فيها بطل يا اهبل اهو انت اللى وقعت مش هى







حتى القطط بتلعب جمباز نشنتى يا فالحه ونشانك صاب







يا حلاوه قتلت البت بالمسدس فى التليفون دا انتم غلبت الهنود فى افلامهم







اى بنت سمراء البشره تشوف كيف تبييض البشره بكل سهوله زى ما انتم شايفين كدا







يا فرحه امك بيك روحت فى داهيه ياروح امك







متخافوش يا بنات دا زوج وزوجته فى بدايه حياتهم الزوجيه هيموتوا بعض بس







بالعند بقى فى ماما عشان بتقولى خليك نظيف هاخد شور تراب







براحه براحه لحسن حد فيكم يقع جتكم خيبه عليكم



​ حلوه الحركه دى عجبتنى وراح اعمل متلهايا واد يا مسطول المفروض تبل اصابعك اللى بتقلب بيها الصفحات سرحان فى ايه بتحب؟تخيلوا لو احد فيكم ماشى بجوار طينه ويطلعلو واحد كدا كله طينهعاملى فيها بطل يا اهبل اهو انت اللى وقعت مش هىحتى القطط بتلعب جمباز نشنتى يا فالحه ونشانك صابيا حلاوه قتلت البت بالمسدس فى التليفون دا انتم غلبت الهنود فى افلامهماى بنت سمراء البشره تشوف كيف تبييض البشره بكل سهوله زى ما انتم شايفين كدايا فرحه امك بيك روحت فى داهيه ياروح امكمتخافوش يا بنات دا زوج وزوجته فى بدايه حياتهم الزوجيه هيموتوا بعض بسبالعند بقى فى ماما عشان بتقولى خليك نظيف هاخد شور تراببراحه براحه لحسن حد فيكم يقع جتكم خيبه عليكم