رسالة من قلب موجوع

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
150
النقاط
13
العمر
57
محل الإقامة
المقاطعة الادارية تقرت
الجنس
ذكر
رسالة من قلب موجوع:
ااااه ..امي رحلت لكني بعدك لا أخشى الجوع، او العطش و لا أخاف حر الصيف، ولا برد الشتاء، بل أخاف ان افقد لذة الدلال وحرية التصرف كوني ملكة بوجودك، ااااااه يا أمي لقد تضاعفت مخاوفي بعد تقطع الحبل الثاني الذي تشبثت به بعد رحيلك ....ااااه يا أمي ..اشعر بالخوف لان الأيام لم تمنحني متسعا من الوقت لكي اخفف منابع دموعي...وبت في حاجة اكبر لحنان إخوتي ولحبهم وتفهمهم.
مخ الهدرة: بالحب نتجاوز الحزن.
 
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