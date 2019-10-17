الحظ في الحياة الزوجية ...... مجهودي

ام أمينة

ام أمينة

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الصحة العام
ركن الصحة النسائية
طاقم المرشحين
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
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النقاط
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الجنس
أنثى
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في العلاقة الزوجية لا يوجد شيئ اسمه الحظ ...... !!

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إذا شاهدت زوجين يحبان بعضهما و يعيشان في سعادة و سرور و يعيشان متفاهمين ..... فلا تقل كم هما محظوظان ..... !!

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أنت لا تعلم الوقت الذي قضياه ليفهم أحدهما الطرف الآخر ... و لا تعلم كمية التنازلات التي يقدمانها لبعضهما البعض .....

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و لا تعلم كم من أخطاء غفراها و سامحا بعضهما فيها

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كما لا تعرف العيوب التي تغاضيا عنها و جبرو انفسهما أن يتعايشا معها و يصلحاها

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و لا تتخيل كمية المشاكل التي تحملاها و تمسكا ببعضهما من أجل أن تسير حياتهما سويا ....

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إذا كانت هذه الصفات لا تتوفر في علاقتك .... حاول أن توجدها لتسعد نفسك أولا و شريكك بعدها ... لان الحب عطاء متبادل و قناعة و أحلام مشتركو و مواقف و رحمة و صبر من الطرفين

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اتمنى ان موضوعي هذا ينال اعجابكم
في انتظارتقيمكم و ردودكم

دمتم بخير

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