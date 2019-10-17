الحظ في الحياة الزوجية ...... مجهودي

في العلاقة الزوجية لا يوجد شيئ اسمه الحظ ...... !!

إذا شاهدت زوجين يحبان بعضهما و يعيشان في سعادة و سرور و يعيشان متفاهمين ..... فلا تقل كم هما محظوظان ..... !!

أنت لا تعلم الوقت الذي قضياه ليفهم أحدهما الطرف الآخر ... و لا تعلم كمية التنازلات التي يقدمانها لبعضهما البعض .....

و لا تعلم كم من أخطاء غفراها و سامحا بعضهما فيها

كما لا تعرف العيوب التي تغاضيا عنها و جبرو انفسهما أن يتعايشا معها و يصلحاها

و لا تتخيل كمية المشاكل التي تحملاها و تمسكا ببعضهما من أجل أن تسير حياتهما سويا ....

إذا كانت هذه الصفات لا تتوفر في علاقتك .... حاول أن توجدها لتسعد نفسك أولا و شريكك بعدها ... لان الحب عطاء متبادل و قناعة و أحلام مشتركو و مواقف و رحمة و صبر من الطرفين

اتمنى ان موضوعي هذا ينال اعجابكم

في انتظارتقيمكم و ردودكم