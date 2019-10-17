غابرييل محامي مخادع

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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غابرييل فيلا من اكثر المحامين الأمركيين دهاءً ؛ حين كان في سن ال 60 كانت لديه

أرباح طائلة من ثروته التي جمعها من خلال فوزه بالقضايا واحدة تلوى الأخرى

تزوج من إمرأة ثلاثينية أصغر منه بأكثر من ثلاثين سنة تدعى كريستينا وأنجب معها ولد واحد .

عاشت معه كريستينا 20 سنة كاملة وعرفت معه حياة الرفاهية وحين تقدّم في السن

طلبت كريستينا الطلاق لكي تستولي على ثروته كلها ولكنها فوجئت بأنها مطلقة

منذ 20 سنة ولا تدري !

والسبب أنّه بعد زواجهما فضل غابرييل أن يسافرا معا إلى الدومينكان لقضاء شهر العسل

وهناك قام بتطليقها فجمهورية الدومينكان تسمح في قوانينها بتقديم الطلاق

من جهة واحدة دون تعويضات ودون حضور الطرف الآخر .

لقد كان يعرف أنّها تزوجته من أجل ثروته

فتغذّى بها قبل أن تتعشى به !

لقد عبثت مع احد أقذر وأذكى المحامين في التاريخ !!



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