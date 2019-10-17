صور سون دونج" في فيتنام أكبر كهف في العالم

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سون دونج" في فيتنام أكبر كهف في العالم

يقع كهف "سون دونج" ( Son Doong cave ) أكبر كهف في العالم في أدغال فيتنام

وسط الأشجار الكثيفة، اكتشفه باحث بريطاني وزوجته خلال رحلتهما الاستكشافية

عام 2009 بحثا عن أكبر كهف في العالم.

قدرت مساحة الكهف بـ262 قدم مربع ما يعادل (80 متر مربع) وحطّم منذ اكتشافه

الرقم القياسي لأكبر كهف في العالم خاطفاً اللقب من كهف "الغزلان" (Deer Cave )

في ماليزيا.