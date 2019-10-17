بسبوسة فردية...تستاهل التجربة

آية نور اليقين

آية نور اليقين

:: نجمة اللمة ::
إنضم
6 جانفي 2017
المشاركات
395
النقاط
521
محل الإقامة
أرض الله
الجنس
أنثى
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
قلت نحشم على روحي ونكتب لكم حتى وصفة ولازوج ولهذا راح نكتب لكم وصفة بسبوسة ساهلة وإقتصادية وبنينة رووووووعة حوحو شكار روحو ههههه
المقادير
2بيض
نصف علبة ياغورت فاني وبالعلبة نكيل باقي المواد
نصف علبة زيت
نصف علبة سكر
نصف باكي خميرة حلويات وفاني
علبة ونصف سميد احرش تاع مقروط
نخلط جميع المواد بفوي كما كيك
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ونعمر لازم طبقة ماتكونش خشينة راح تزيد فالحجم
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الشاربات
كاس ماء وكاسسكر ودايرة قارص
نضعه على النار بعد الغليان 5د
ونسقي بسبوسة سخونة وشربات سخونة ونتركها تبرد وشهية طيبة

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وهذا شكلها من الداخل

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