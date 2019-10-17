بسبوسة فردية...تستاهل التجربة

آية نور اليقين
:: نجمة اللمة ::
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بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
قلت نحشم على روحي ونكتب لكم حتى وصفة ولازوج ولهذا راح نكتب لكم وصفة بسبوسة ساهلة وإقتصادية وبنينة رووووووعة حوحو شكار روحو ههههه
المقادير
2بيض
نصف علبة ياغورت فاني وبالعلبة نكيل باقي المواد
نصف علبة زيت
نصف علبة سكر
نصف باكي خميرة حلويات وفاني
علبة ونصف سميد احرش تاع مقروط
نخلط جميع المواد بفوي كما كيك
ونعمر لازم طبقة ماتكونش خشينة راح تزيد فالحجم
الشاربات
كاس ماء وكاسسكر ودايرة قارص
نضعه على النار بعد الغليان 5د
ونسقي بسبوسة سخونة وشربات سخونة ونتركها تبرد وشهية طيبة
وهذا شكلها من الداخل
قلت نحشم على روحي ونكتب لكم حتى وصفة ولازوج ولهذا راح نكتب لكم وصفة بسبوسة ساهلة وإقتصادية وبنينة رووووووعة حوحو شكار روحو ههههه
المقادير
2بيض
نصف علبة ياغورت فاني وبالعلبة نكيل باقي المواد
نصف علبة زيت
نصف علبة سكر
نصف باكي خميرة حلويات وفاني
علبة ونصف سميد احرش تاع مقروط
نخلط جميع المواد بفوي كما كيك
ونعمر لازم طبقة ماتكونش خشينة راح تزيد فالحجم
الشاربات
كاس ماء وكاسسكر ودايرة قارص
نضعه على النار بعد الغليان 5د
ونسقي بسبوسة سخونة وشربات سخونة ونتركها تبرد وشهية طيبة
وهذا شكلها من الداخل