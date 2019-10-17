سردين فالكوشة اممممممم

آية نور اليقين
:: نجمة اللمة ::
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بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
اليوم كما العادة جبت لكم وصفة من تلبازي ...والله غي بغيت نعرف كامل كيفي ولا غي انا نموت على الكوزينة وتلباز في عينيا ...والله مرات ما نلقا ماندير تروح أختكم للكوزينة تخلط وتجخلط
المقادير
سردين على حساب مول
روز مغلي ومشي معجن راح ندخلوه للفرن
2حبات طماطم وقسبر ومعدنوس ثوم.. فلفل أسود وأحمر ...راس حانوت ...ملح .. كاس ماء صغير..ملعقة طماطم علب ...كمون ..كركم ..
نأخذ سمك ونتبله بقليل من توابل مذكورة مع ملعقة زيت
نحضر الصلصة
نأخذ طماطم وتوابل وقسبر ومعدنوس وملح وماء وزيت نرحيهم جيدا
وهنا روز ضفت له ملعقة من صلصة طماطم مرحية
نأخذ السمك من دون عظم
ونفتحه ونضع عليه كمية صغيرة من روز متبل ونلف
ونضعه في صنية فيها قليل من صوص ماتكثريشحبة بجنب حبة وضفت عليه قطع الليمون
وندخله للفرن مدة ربع ساعه او أقل اوأكثر على حسب الفرن ويكون جاهز
ومن جهة أخرى نأخذ صلصة لي بقاة وهنا اذا جاتكم قليلة ضيفوا لها الماء والتوابل ورند وقليل من السكر كامل تعرفوا طيبوا صلصة طماطم ونطهيها كصلصة مرافقة وشهية طيبة
اليوم كما العادة جبت لكم وصفة من تلبازي ...والله غي بغيت نعرف كامل كيفي ولا غي انا نموت على الكوزينة وتلباز في عينيا ...والله مرات ما نلقا ماندير تروح أختكم للكوزينة تخلط وتجخلط
المقادير
سردين على حساب مول
روز مغلي ومشي معجن راح ندخلوه للفرن
2حبات طماطم وقسبر ومعدنوس ثوم.. فلفل أسود وأحمر ...راس حانوت ...ملح .. كاس ماء صغير..ملعقة طماطم علب ...كمون ..كركم ..
نأخذ سمك ونتبله بقليل من توابل مذكورة مع ملعقة زيت
نحضر الصلصة
نأخذ طماطم وتوابل وقسبر ومعدنوس وملح وماء وزيت نرحيهم جيدا
وهنا روز ضفت له ملعقة من صلصة طماطم مرحية
نأخذ السمك من دون عظم
ونفتحه ونضع عليه كمية صغيرة من روز متبل ونلف
ونضعه في صنية فيها قليل من صوص ماتكثريشحبة بجنب حبة وضفت عليه قطع الليمون
وندخله للفرن مدة ربع ساعه او أقل اوأكثر على حسب الفرن ويكون جاهز
ومن جهة أخرى نأخذ صلصة لي بقاة وهنا اذا جاتكم قليلة ضيفوا لها الماء والتوابل ورند وقليل من السكر كامل تعرفوا طيبوا صلصة طماطم ونطهيها كصلصة مرافقة وشهية طيبة