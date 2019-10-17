مملحات بكريمة الجبن

آية نور اليقين
:: نجمة اللمة ::
- إنضم
- 6 جانفي 2017
- المشاركات
- 400
- النقاط
- 521
- محل الإقامة
- أرض الله
- الجنس
- أنثى
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
اليوم راح انزل وصفة بكل صراحة زعفانة من إدارة المنتدا ...ماتفكرونيش حتى في عيد ميلادي عام لي فات كثر خيرهم والسنة والله تقول مشحاحيح هههههه
المقادير
عجينة مورقة
كاس حليب
ملعقة نشا
بياض بيضة واذا ضاعفتو كمية استعملوا بيضة
ملعقة زبدة
4الجبن مثلثات وجبن ابيض الطري وقد لي تستعملي الجبن تجي بنينة
الطريقة
نضع حليب والنشا وبياض البيض فقط في كسرونة ثقيلة ونخلط الكل جيدا ونضعها على نار متوسطة حتى تعقد... ونبعدها على النار ونضيف لها الزبدة والجبن وخلط جيداً
كما ذكرت كل ما كثرتي الجبن تجي بنينة ونفرغ الخليط في مول سيليكون هنا إختياري دونات ..حلزون... تاج جود فالموجود والى المجمد
نرجع للعجينة مورقة نقطعها دوائر ...هنا حجم الدائرة يكون كبير قليلا على قيس حبة كريمة الجبن ...لأن العجينة موقة من طيب حجمها يصغر
ان شاء الله نكون وصلت لكم الفكرة
المهم من نقطعها نثقبها بالفرشاة ونطهيها ونتركها تبرد بعدها نضع عليها كريمة الجبن والتزين يرجع لكم
اليوم راح انزل وصفة بكل صراحة زعفانة من إدارة المنتدا ...ماتفكرونيش حتى في عيد ميلادي عام لي فات كثر خيرهم والسنة والله تقول مشحاحيح هههههه
المقادير
عجينة مورقة
كاس حليب
ملعقة نشا
بياض بيضة واذا ضاعفتو كمية استعملوا بيضة
ملعقة زبدة
4الجبن مثلثات وجبن ابيض الطري وقد لي تستعملي الجبن تجي بنينة
الطريقة
نضع حليب والنشا وبياض البيض فقط في كسرونة ثقيلة ونخلط الكل جيدا ونضعها على نار متوسطة حتى تعقد... ونبعدها على النار ونضيف لها الزبدة والجبن وخلط جيداً
كما ذكرت كل ما كثرتي الجبن تجي بنينة ونفرغ الخليط في مول سيليكون هنا إختياري دونات ..حلزون... تاج جود فالموجود والى المجمد
نرجع للعجينة مورقة نقطعها دوائر ...هنا حجم الدائرة يكون كبير قليلا على قيس حبة كريمة الجبن ...لأن العجينة موقة من طيب حجمها يصغر
ان شاء الله نكون وصلت لكم الفكرة
المهم من نقطعها نثقبها بالفرشاة ونطهيها ونتركها تبرد بعدها نضع عليها كريمة الجبن والتزين يرجع لكم