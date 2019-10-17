لحظة وفاة ملاكم أمريكى داخل الحلبة إثر ضربة قاضية

بثت فضائية سكاي نيوز فيديو يظهر لحظة سقوط " باتريك داي " الملاكم الأمريكى الذى توفى إثر إصابته بلكمة قوية نقل على إثرها إلى المستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة.يذكر أن داي قبل أن يصبح ملاكما محترفا، كان داى هاويا يعشق الملاكمة، وقد فاز بلقبين محليين فى بطولة القفازات الذهبية فى نيويورك، كما كان ملاكما احتياطيا للفريق الأمريكى الأولمبى عام 2012.وفى عام 2013، احترف داي الملاكمة، وحصل على بطولة "دبليو بي سي كونتيننتال أميركاس" عام 2017، وبطولة "آي بي إف إنتركونتننتال" فى 2019.فيما صدر بيان عن الشركة الراعية له أعلنت أنه فارق الحياة فى المستشفى، ولفت البيان إلى داي أنه نيابة عن عائلة باتريك وفريقه والمقربين منه، نحن ممتنون للدعاء والتعبير عن الدعم والحب الذى كان واضحا للغاية منذ إصابته، حيث كان داي محاطا بأسرته وأصدقائه المقربين وأعضاء فريقه في الملاكمة، بما في ذلك معلمه وصديقه ومدربه جو هيغينز.وفي منشور على "تويتر" كتب كونويل الذي تسببت لكمته بالمأساة، قائلا إنه: "لم يقصد أن يحدث ذلك أبدا. كل ما أردت فعله هو الفوز، إذا تمكنت من إعادة كل شيء، فسوف أفعل".وتابع كونويل: "لا أحد يستحق أن يحدث هذا له، أعيد القتال مرارا وتكرارا في ذهني أفكر فيما إذا كان هذا لم يحدث أبدا ولماذا حدث لك