زمن اول تغير

أمس كنآآ نقول عيب .. واليوم عآآدي





البآرح كآن حرآم .. واليوم أصبح حلآآل







تغيرت العقول .. { وللأسف تغيرت للأسوءوالي خرب عقول البعض كلمة وحده .. [ الموضه ]





بألأمس الجآر كآن يزور جآره .. ويفرح لأفرآحه





الحين الجآر مآصآر يعرف إلآ .. اسم جآرهـ





زمن أول كان الدش [ خراب بيوت ] وإن دخل البيت مايتعدى.. [ مجلس الرجال ]

واليوم في غرفة الصغآآآر رسيفر بجميع القنوآت





والأب والأم رآآضين ومستآنسين ..!







بالأمس كانت الأسواق هآآديه كل وحده تجي ويآبنآتهآ وتشتري أغرآضهآ وتمشي واليوم صارت .. سآحة مغآزل





مفآآتن وبلوتوث ورسآآئل غرآميه حتي الهنود صآآروآ يبحثون بآلبلوتوث ..





في مآ مضي كان السواق ما يتحرك مع بنات البيت إلا بمحرم وغرفته معزوله عن البيت بشآآرعين ..





واليوم أصبح السوآق من { أهل البيت والأب نآآيم في سبآآت خآآرج أسوآآر البيت ..





والأم موزعه يومهآآ بين نوم و مقآبلة تلفزيون وتلفون ..









أول كان الجوال بيد رجال وإن لزم الأمر كان بيد متزوجةواليوم





الجوال صار حافز للنجاح تلقى الطفل والطفلةبثالث إبتدائي ونجاحتهم جوال والغريبة يدرون انه ماراح يستخدموه





واذا سألتهم قآلوآ ولدفلآن مو أحسن منهم ..







زمآآن وزمآآن .. وزمآآن





كل شئ حلوفي ذآك الزمآآن





المشكله كل يوم في إزديآد .. والسبب تغير ذآآآكـــ ..الزمآآن





يآزين جدي وجدتي للحين محآفظين على مآمضي من ذآآكـــ .. [ الزمآن ]









الكثير يردد ويقول .. [ الزمن تغير ]كل من شآآف له شوفه غيرمتوقعه ..!





وكل من اختلف عليه أمر ردد هذه المقوله ..





والمشكله أن بعض هذه التغيرات لآيرضآهآ لآ الدين ولآ القلب ولآ العقل

لآ أدري مآلذي تغير ..





هل هو الزمن أم الأشخآص ولكن لأ أقول .. إلآ كمآ قآلاالشآعر





نعيب زمآننآ والعيب فينآ ... ومآلزمآننآ عيبٌ سوآنآ





ونهجو ذاالزمان بغير ذنب ... ولو نطق الزمان لنا هجانا





. وجهــة نظــر البعــض ..







الزمن تغير لاننا احنا تغيرنا ..





ولا يمكننا ان نعيب علاالزمن قبل ان نحاسب انفسنـا ،،

و





ما أعتقدإن الزمن تغير





بس إحنا اللي تغيرنا







الزمن واحد .. وإحنا اللي نتبدل