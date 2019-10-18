اريد ان اقدم معروفا لاخي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته..جمعة مباركة علينا وعليكم وحقق الله جل امانيكم يارب...عطرو افواهكم بالصلاة على شفيع الامة سيد الخلق اجمعين...عليه افضل الصلاة و السلام..اما بعد

اخوتي اخواتي في الله لقد طرحت من قبل مواضيع عديدة ووجدت تفاعلا كبيرا منكم وردودا غاية في الدقة وجد مفيدة...فالان اريد طرح موضوع او بالاحرى نداء لعل وعسى اجد افادة...انا لدي اخ وحيد يريد ان يعمل ...لقد سبق و ان عمل كقابض في الحافلات عدة مرات ولكن هو انسان يحب ان يدخر ماله واذا احتاج ان يشتري ملامبس فلا يبخل...وعديد من المرات التي انهى فيها عمله كانت بسبب انك لا تحتاج لعمل فلباسك احسن من صاحب الرزق...المهم انه الان عاطل عن العمل وظروفنا يعني الحمدلله دائما ولكن...اخي ليس لديه مستوى دراسي عالي ( سنة ثانية متوسط). لديه ديبلوم في نجارة الالمنيوم..عمره 23 سنة..خلوق...من جنوب ولاية سكيكدة.....ارجو من اخوتي واخواتي غي الله من اي ولاية كانت قريبة من ولاية سكيكدة او في صحراء الجزائر اذا كان هناك اي عمل متوفر له ابلاغي وشكرا