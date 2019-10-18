صورة أجمل إمرأة في العالم

ناصر dz

ناصر dz

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
4,040
النقاط
746
الجنس
ذكر
مرحبا اااااا
ليوم جبت لكم اجمل فتاه
هذه صورة اجمل فتاة فى العالم


حائزة على ملكة جمال صيف 2008


ورفضت المشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم 2010


رغم قوة ترشيحها









للعلم الفتاة دنمركية الام هندية الاب




انا بصراحة ماشفت في حياتي في جمالها ورقتها




جبت الصورة اليوم لعيون احلى اعضاء في اللمة الجزائرية





اخليكم مع الصورة بس لا تصكوها عين




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اضغط على الصورة لرؤيتها بحجمها الطبيعي




ههههههههههه وش رايكم في جمال الدنمركيات ؟ خخخخخخخ




منقول الامانه
 
Malika Tlm

Malika Tlm

:: عضو متألق ::
إنضم
3 مارس 2014
المشاركات
4,190
النقاط
491
الجنس
أنثى
السلام عليكم
الله يعافيك و الله خلعتني بفارغ الصبر أطلع أشوف أجمل مرأة ههههه طلعتلي شبح😜
مشكور أخي
 
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