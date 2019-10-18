صورة أجمل إمرأة في العالم

ناصر dz
:: عضو متألق ::
مرحبا اااااا
ليوم جبت لكم اجمل فتاه
هذه صورة اجمل فتاة فى العالم
حائزة على ملكة جمال صيف 2008
ورفضت المشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم 2010
رغم قوة ترشيحها
للعلم الفتاة دنمركية الام هندية الاب
انا بصراحة ماشفت في حياتي في جمالها ورقتها
جبت الصورة اليوم لعيون احلى اعضاء في اللمة الجزائرية
اخليكم مع الصورة بس لا تصكوها عين
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ههههههههههه وش رايكم في جمال الدنمركيات ؟ خخخخخخخ
منقول الامانه
ليوم جبت لكم اجمل فتاه
هذه صورة اجمل فتاة فى العالم
حائزة على ملكة جمال صيف 2008
ورفضت المشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم 2010
رغم قوة ترشيحها
للعلم الفتاة دنمركية الام هندية الاب
انا بصراحة ماشفت في حياتي في جمالها ورقتها
جبت الصورة اليوم لعيون احلى اعضاء في اللمة الجزائرية
اخليكم مع الصورة بس لا تصكوها عين
^^^
^^^
^^^
^^^
^^^
^^^
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^^^
ههههههههههه وش رايكم في جمال الدنمركيات ؟ خخخخخخخ
منقول الامانه