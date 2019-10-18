صورة أجمل إمرأة في العالم

مرحبا ااااااليوم جبت لكم اجمل فتاههذه صورة اجمل فتاة فى العالمحائزة على ملكة جمال صيف 2008ورفضت المشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم 2010رغم قوة ترشيحهاللعلم الفتاة دنمركية الام هندية الابانا بصراحة ماشفت في حياتي في جمالها ورقتهاجبت الصورة اليوم لعيون احلى اعضاء في اللمة الجزائريةاخليكم مع الصورة بس لا تصكوها عين^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ههههههههههه وش رايكم في جمال الدنمركيات ؟ خخخخخخخمنقول الامانه