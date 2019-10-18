صور التصوير البطيئ العالي الجودة

البشير البشير

البشير البشير

:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
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النقاط
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ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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التصوير البطيئ العالي الجودة
قام المصور ليندن جليدهيل بوضع السوائل المخلوطة ببقع من الطلاء فوق مكبّرات صوت قويّة
ثم قام بإيصالها بأجهزة تَزامن احترافية (جهاز شوت استوب) لالتقاط الصورة المناسبة
في اللحظة المحدّدة.

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في أمان الله
 
ام أمينة

ام أمينة

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الصحة العام
ركن الصحة النسائية
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إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
5,829
النقاط
851
الجنس
أنثى
ماشاء الله صور جميلة جدا
مشكور على الموضوع​
 
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