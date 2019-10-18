صور التصوير البطيئ العالي الجودة

البشير البشير
:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
- إنضم
- 2 أوت 2019
- المشاركات
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- النقاط
- 551
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- الاغواط
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- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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التصوير البطيئ العالي الجودة
قام المصور ليندن جليدهيل بوضع السوائل المخلوطة ببقع من الطلاء فوق مكبّرات صوت قويّة
ثم قام بإيصالها بأجهزة تَزامن احترافية (جهاز شوت استوب) لالتقاط الصورة المناسبة
في اللحظة المحدّدة.
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في أمان الله
*=*=*=*=*=*=*
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التصوير البطيئ العالي الجودة
قام المصور ليندن جليدهيل بوضع السوائل المخلوطة ببقع من الطلاء فوق مكبّرات صوت قويّة
ثم قام بإيصالها بأجهزة تَزامن احترافية (جهاز شوت استوب) لالتقاط الصورة المناسبة
في اللحظة المحدّدة.
***********************
في أمان الله