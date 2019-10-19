الذكاء'ليس'ممدوحا'على'الإطلاق

الذكاء ليس ممدوحًا على الإطلاق





الذكاء ليس بممدوحٍ على الإطلاق فقد يكون الإنسان ذكيًّا لكن هذا الذكاء يكون سببًا في ضلاله وانحرافه، ويكون سببًا في سلوكه مسالك أهل الكفر أو مسالك أهل الشرك أو مسالك أهل البدع والأهواء، ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في سياق رده على حال أهل البدع قال: " أوتوا علومًا ولم يؤتوا فهومًا وأوتوا ذكاءً ولم يؤتوا زكاءً ".



الله - جلّ وعلا - يقول في كتابه الكريم ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴾ [ الشمس : 9 ] فالزَكيُّ الذي يُزكّي نفسه بالتوحيد، يُزَكّي نفسه بالسُنّة يزكي نفسه بالأعمال الصالحة هذا هو الذي يستحق المدح؛ ولذا الزّكاء لا يكون مذمومًا وإنما الذكاء قد يكون مذمومًا، ولذا يقول شيخ الإسلام:" وأوتوا ذكاء ولم يؤتَوا زكاء ".

الشيخ:

محمد بن غالب العمري



المصدر''موقع'ميراث'الأنبياء