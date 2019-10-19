كولومبي ورحلته المشبوهة

البشير البشير
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منتدى الصور والكاريكاتير
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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كولومبي وُصف بالأحمق، وتعود القصّة أنّه سافر من كولومبيا إلى اسبانيا وخلال وصوله إلى مطار برشلونة
انتبهت الشرطة وأخذتهم الحيرة في شكل رأسه الطويل المثير للشك...
بالاضافة إلى الكل في المطار لاحظوه، ومباشرة أخذوه وفتّشوا رأسه فوجدوا باروكة تحتها كيس
مليء بالممنوعات "الكوكايين " تقدر قيمته بـ 30 ألف يورون وتمّ تحويله مباشرة إلى مكتب التحقيقات.
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سلامي وتحيّاتي العطرة لكم
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كولومبي وُصف بالأحمق، وتعود القصّة أنّه سافر من كولومبيا إلى اسبانيا وخلال وصوله إلى مطار برشلونة
انتبهت الشرطة وأخذتهم الحيرة في شكل رأسه الطويل المثير للشك...
بالاضافة إلى الكل في المطار لاحظوه، ومباشرة أخذوه وفتّشوا رأسه فوجدوا باروكة تحتها كيس
مليء بالممنوعات "الكوكايين " تقدر قيمته بـ 30 ألف يورون وتمّ تحويله مباشرة إلى مكتب التحقيقات.
*********************
سلامي وتحيّاتي العطرة لكم