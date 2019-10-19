كولومبي ورحلته المشبوهة

البشير البشير

البشير البشير

:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
707
النقاط
551
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
*=*=*=*=*=*
154555.gif
*************
******

2.jpg

1.jpg


كولومبي وُصف بالأحمق، وتعود القصّة أنّه سافر من كولومبيا إلى اسبانيا وخلال وصوله إلى مطار برشلونة
انتبهت الشرطة وأخذتهم الحيرة في شكل رأسه الطويل المثير للشك...

بالاضافة إلى الكل في المطار لاحظوه، ومباشرة أخذوه وفتّشوا رأسه فوجدوا باروكة تحتها كيس
مليء بالممنوعات "الكوكايين " تقدر قيمته بـ 30 ألف يورون وتمّ تحويله مباشرة إلى مكتب التحقيقات.

*********************
سلامي وتحيّاتي العطرة لكم
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top