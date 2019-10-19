الرّاجلْ هو اللّي مايْدورشْ في رَايُو

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عبارة غير صحيحة دائما، وقد عززت نوعا من التعنت، واعطت صورة ايجابية عن التحجر وعدم المرونة. وتسببت في كثير من الكوارث، فبها: لم يعد الاخ لأخيه والأخت لاختها، ولم يُرْجِع الزوج زوجته، ولم يصفح الاب عن ابنه. و لم يراجع الشريك قراره بعد خلاف مع شريكه في مؤسسة. ولم يهجر شاب صالح صديقه الطالح إرضاء لعاطفة، او خوفا من لوم او معاتبة. وحافظ الرجل على التمسك بفكرة لمعلم او سيد او زعيم رغم انها لم تعد صالحة. وظل المجتمع يراوح مكانه في ازمته، فقط لأن شعار الكل هو: "الراجل هو اللّي مايدورش في رَايُو