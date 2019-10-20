بعـض الفــوائد عـن الـصبــر

قـال الرسـول صـلى الله عـليه وسلـم:



« أفــضـل الإيــمان الــصبــر والســماحـة »

ﻗـﺎل الإمـام إبن الـقيـم رحـمه الله: ﻗـﺎل الإمـام إبن الـقيـم رحـمه الله:

وقـال الإمــام إبـن الــقيــم -أيـضاً-: وقـال الإمــام إبـن الــقيــم -أيـضاً-:



•|[«عــدَّة الـصابريـن» صـ (٦٩)]|• •|[«عــدَّة الـصابريـن» صـ (٦٩)]|•

•|[ صــحيـح الجـامـع : 1097 ]|••┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈•⇦ « مشــقَّة الصــبر بحــسب قــوَّة الـداعـي إلى الفــعل وســهولتـه عـلى العــبد،◉ فـإذا اجتــمع فـي الفــعل هـذان الأمـران كـان الصــبر عـنه أشــقَّ شـيءٍ عـلى الصـابر،☜ وإن فُــقدا مــعًا ســَهُل الصــبر عـنه، وإن وُجــد أحدهــما وفــُقد الآخــر سَــهُل الصــبر من وجـهٍ وصَــعُب من وجـه ».•|[«عـدَّة الصـابريـن» صـ (٦٩)]|••┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈•« ولــهذا كـان صــبر السلــطان عن الظــلم وصــبرُ الشـاب عن الفاحــشة وصــبرُ الغـني عن تنــاوُل اللــذَّات والشــهوات عـند الله بمــكان ».