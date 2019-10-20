Ma$Ter
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بعـض الفــوائد عـن الـصبــر
قـال الرسـول صـلى الله عـليه وسلـم:
« أفــضـل الإيــمان الــصبــر والســماحـة »
•|[ صــحيـح الجـامـع : 1097 ]|•
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ﻗـﺎل الإمـام إبن الـقيـم رحـمه الله:
⇦ « مشــقَّة الصــبر بحــسب قــوَّة الـداعـي إلى الفــعل وســهولتـه عـلى العــبد،
◉ فـإذا اجتــمع فـي الفــعل هـذان الأمـران كـان الصــبر عـنه أشــقَّ شـيءٍ عـلى الصـابر،
☜ وإن فُــقدا مــعًا ســَهُل الصــبر عـنه، وإن وُجــد أحدهــما وفــُقد الآخــر سَــهُل الصــبر من وجـهٍ وصَــعُب من وجـه ».
•|[«عـدَّة الصـابريـن» صـ (٦٩)]|•
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وقـال الإمــام إبـن الــقيــم -أيـضاً-:
« ولــهذا كـان صــبر السلــطان عن الظــلم وصــبرُ الشـاب عن الفاحــشة وصــبرُ الغـني عن تنــاوُل اللــذَّات والشــهوات عـند الله بمــكان ».
•|[«عــدَّة الـصابريـن» صـ (٦٩)]|•
قـال الرسـول صـلى الله عـليه وسلـم:
« أفــضـل الإيــمان الــصبــر والســماحـة »
•|[ صــحيـح الجـامـع : 1097 ]|•
•┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈•
ﻗـﺎل الإمـام إبن الـقيـم رحـمه الله:
⇦ « مشــقَّة الصــبر بحــسب قــوَّة الـداعـي إلى الفــعل وســهولتـه عـلى العــبد،
◉ فـإذا اجتــمع فـي الفــعل هـذان الأمـران كـان الصــبر عـنه أشــقَّ شـيءٍ عـلى الصـابر،
☜ وإن فُــقدا مــعًا ســَهُل الصــبر عـنه، وإن وُجــد أحدهــما وفــُقد الآخــر سَــهُل الصــبر من وجـهٍ وصَــعُب من وجـه ».
•|[«عـدَّة الصـابريـن» صـ (٦٩)]|•
•┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈•
وقـال الإمــام إبـن الــقيــم -أيـضاً-:
« ولــهذا كـان صــبر السلــطان عن الظــلم وصــبرُ الشـاب عن الفاحــشة وصــبرُ الغـني عن تنــاوُل اللــذَّات والشــهوات عـند الله بمــكان ».
•|[«عــدَّة الـصابريـن» صـ (٦٩)]|•