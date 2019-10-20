بعـض الفــوائد عـن الـصبــر

Ma$Ter

Ma$Ter

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بعـض الفــوائد عـن الـصبــر

✍🏻 قـال الرسـول صـلى الله عـليه وسلـم:

« أفــضـل الإيــمان الــصبــر والســماحـة »

📘•|[ صــحيـح الجـامـع : 1097 ]|•

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✍ ﻗـﺎل الإمـام إبن الـقيـم رحـمه الله:

⇦ « مشــقَّة الصــبر بحــسب قــوَّة الـداعـي إلى الفــعل وســهولتـه عـلى العــبد،

◉ فـإذا اجتــمع فـي الفــعل هـذان الأمـران كـان الصــبر عـنه أشــقَّ شـيءٍ عـلى الصـابر،

☜ وإن فُــقدا مــعًا ســَهُل الصــبر عـنه، وإن وُجــد أحدهــما وفــُقد الآخــر سَــهُل الصــبر من وجـهٍ وصَــعُب من وجـه ».

📘•|[«عـدَّة الصـابريـن» صـ (٦٩)]|•

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✍ وقـال الإمــام إبـن الــقيــم -أيـضاً-:

« ولــهذا كـان صــبر السلــطان عن الظــلم وصــبرُ الشـاب عن الفاحــشة وصــبرُ الغـني عن تنــاوُل اللــذَّات والشــهوات عـند الله بمــكان ».

📘•|[«عــدَّة الـصابريـن» صـ (٦٩)]|•
 
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