.كلمات أعجبتني...وادت ان انقلها لكم..بنصها..كما قراتها .شد...انتباهي إعلان معلق على إحد المحلات مكتوب فيه ( تصليح وعلاج القلوب )

دخلت المحل فوجدت رجلا كبيرا في السن قابلني مبتسما حينما شاهدني اقرأ ما هو مكتوب عدة مرات ..

قال لي مبتسما : نعم أنا أصلح القلوب واعالجها. .. ثم امسك بيدي وقال : تعال.. اقترب..

ووضع أذنه اليمنى على موضع قلبي وأنصت.. ثم قال دقات قلبك فيها تسارع قليل ... يا ولدي لا تجزع دواؤك بسيط .. القلوب عندنا نعالجها والقلوب تعالج حسب نوعها فهي أنواع..

قلت له اشرح لي..

-قال من خبرتي التي ورثتها من أبي عن جدي..

في الدنيا قلب مشروح..وقلب مجروح.. وقلب مذبوح..

قلب رحيق.. وقلب سحيق.. وقلب حريق.. وقلب غريق..

قلب منقوع.. وقلب مفجوع.. قلب سليم.. وقلب عليل.. وقلب سقيم.. قلب فياض.. وقلب جياش...

قلب مغرور.. وقلب مسرور..

والبحث يطول فسبحان مقلب القلوب..

-قلت له :

جئتك بحيرة واحدة فجعلتها الف حيره

-فضحك وتبسم .. تبسم العارف الحذق..

-قال لي ياولدي لاتجزع عندي لك ولكل من يأتيني وصفة واحدة..

كل من جربها تعافى بإذن الله..فأتني بقلم وقرطاس واكتب عني :

-ياولدي رزقك مقسوم فلا تتعب .. وقدرك محتوم فلا تجزع .. وصديقك عاجز فلا تأمل .. وعدوك ضعيف فلا تخشى..

-طهر قلبك من ثلاث: الكره والحقد والرياء.

وزينه بثلاث :الصدق والإخلاص والورع

واجعل في قلبك ثلاث :

التسليم للمولى وحب سيد الورى ودوام شكر الخالق في السراء والبلوى.

واترك الخلق للخالق وانشغل باصلاح حالك ودع أحوالهم

وليكن لك ثلاث : لسان ذاكر وجسد صابر وعقل متبصر عارف

واهرب من ثلاث :

الحديث عن الناس وهوى الناس والجلوس مع من لا خير فيه من الناس

فالإستئناس بالحديث عن الناس من علامة الإفلاس

تناول دواك ومن الله شفاك

ياالله .. شعرت أنني قد ولدت من جديد .. قبلته وأنصرفت راجعا الى بيتي وبين عيني وصيته وعلي أن أعمل بها ...ولعل بها راحتي وإنتظام دقات قلبي..

إنها منهج حياة تأملوها فيها تحيا القلوب ... وتزهو الارواح.... وتسعد قلوبكم وحياتكم.