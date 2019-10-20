البشير البشير
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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يوميات تلاميذ أندونيسيا اثناء تنقّلهم إلى مدارسهم
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يوميات تلاميذ أندونيسيا اثناء تنقّلهم إلى مدارسهم
جاكرتا : في قرية تانجونج الأندونيسية التلاميذ يخاطرون بأرواحهم من أجل التعليم،
حتى يتمكّنوا من الذهاب إلي مدارسهم بعد انهيار ثلاث جسور معلقة
بسبب الفيضانات التي تضرب البلاد.
في كل سنة أصبح السير على الجسور المهترئة مغامرة محفوفة بالخطر .
وبالرغم من ذلك يُصرّ التلاميذ على التحاق بمدراسهم وتزوّد بالعلم.
كما يقول المثل : كلما زادت العوائق زاد الاصرار والتحدّي
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في أمان الله
حتى يتمكّنوا من الذهاب إلي مدارسهم بعد انهيار ثلاث جسور معلقة
بسبب الفيضانات التي تضرب البلاد.
في كل سنة أصبح السير على الجسور المهترئة مغامرة محفوفة بالخطر .
وبالرغم من ذلك يُصرّ التلاميذ على التحاق بمدراسهم وتزوّد بالعلم.
كما يقول المثل : كلما زادت العوائق زاد الاصرار والتحدّي
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في أمان الله