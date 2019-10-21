قصة عجيبة يرويها الشيخ ابن عثيمين

Ma$Ter

Ma$Ter

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🖋قصة عجيبة يرويها الشيخ ابن عثيمين

🍁يقول رحمه الله:

حدثني من أثق به أن رجلا كان يمنع زوجته أن تتصدق على أي مسكين يطرق الباب !

فطرق الباب مسكين ذات يوم ، وقال : إنه عارٍ ليس عليه ثياب تقيه من البرد
فرقت الزوجة لحاله وأعطته كساء وثلاث تمرات

وكان زوجها نائما في المسجد
‏فرأى الزوج في المنام أن القيامة قد قامت وأن الناس في موج عظيم ، وحر شديد وشمس محرقة

وإذا بكساء يعلو رأسه وفيه ثلاثة خروق ، فرأى ثلاث تمرات جاءت وسدت هذه الخروق ، فتعجب وانتبه من نومه مذعورا !
وقص على زوجته هذه الرؤيا ، ففهمت الزوجة أن هذه الرؤيا سبب الكساء الذي تصدقت به والتمرات

فقالت له : حدث كذا وكذا
فقال لها : لا تردي مسكينا بعد اليوم
فهذا الرجل نبهه الله عز وجل ، وهذا مصداق لحديث
‏النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ :
" كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ بَيْنَ النَّاسِ "

📝شرح كتاب الرقائق من صحيح البخاري وشرح عقيدة أهل السنة والجماعة " للشيخ ابن عثيمين".
 
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