قصة عجيبة يرويها الشيخ ابن عثيمين قصة عجيبة يرويها الشيخ ابن عثيمين



شرح كتاب الرقائق من صحيح البخاري وشرح عقيدة أهل السنة والجماعة " للشيخ ابن عثيمين". شرح كتاب الرقائق من صحيح البخاري وشرح عقيدة أهل السنة والجماعة " للشيخ ابن عثيمين".

يقول رحمه الله:حدثني من أثق به أن رجلا كان يمنع زوجته أن تتصدق على أي مسكين يطرق الباب !فطرق الباب مسكين ذات يوم ، وقال : إنه عارٍ ليس عليه ثياب تقيه من البردفرقت الزوجة لحاله وأعطته كساء وثلاث تمراتوكان زوجها نائما في المسجد‏فرأى الزوج في المنام أن القيامة قد قامت وأن الناس في موج عظيم ، وحر شديد وشمس محرقةوإذا بكساء يعلو رأسه وفيه ثلاثة خروق ، فرأى ثلاث تمرات جاءت وسدت هذه الخروق ، فتعجب وانتبه من نومه مذعورا !وقص على زوجته هذه الرؤيا ، ففهمت الزوجة أن هذه الرؤيا سبب الكساء الذي تصدقت به والتمراتفقالت له : حدث كذا وكذافقال لها : لا تردي مسكينا بعد اليومفهذا الرجل نبهه الله عز وجل ، وهذا مصداق لحديث‏النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ :" كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ بَيْنَ النَّاسِ "