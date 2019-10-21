Ma$Ter
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 25 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 15,361
- النقاط
- 1,471
- محل الإقامة
- تبسة 12
- الجنس
- ذكر
قصة عجيبة يرويها الشيخ ابن عثيمين
يقول رحمه الله:
حدثني من أثق به أن رجلا كان يمنع زوجته أن تتصدق على أي مسكين يطرق الباب !
فطرق الباب مسكين ذات يوم ، وقال : إنه عارٍ ليس عليه ثياب تقيه من البرد
فرقت الزوجة لحاله وأعطته كساء وثلاث تمرات
وكان زوجها نائما في المسجد
فرأى الزوج في المنام أن القيامة قد قامت وأن الناس في موج عظيم ، وحر شديد وشمس محرقة
وإذا بكساء يعلو رأسه وفيه ثلاثة خروق ، فرأى ثلاث تمرات جاءت وسدت هذه الخروق ، فتعجب وانتبه من نومه مذعورا !
وقص على زوجته هذه الرؤيا ، ففهمت الزوجة أن هذه الرؤيا سبب الكساء الذي تصدقت به والتمرات
فقالت له : حدث كذا وكذا
فقال لها : لا تردي مسكينا بعد اليوم
فهذا الرجل نبهه الله عز وجل ، وهذا مصداق لحديث
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ :
" كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ بَيْنَ النَّاسِ "
شرح كتاب الرقائق من صحيح البخاري وشرح عقيدة أهل السنة والجماعة " للشيخ ابن عثيمين".
يقول رحمه الله:
حدثني من أثق به أن رجلا كان يمنع زوجته أن تتصدق على أي مسكين يطرق الباب !
فطرق الباب مسكين ذات يوم ، وقال : إنه عارٍ ليس عليه ثياب تقيه من البرد
فرقت الزوجة لحاله وأعطته كساء وثلاث تمرات
وكان زوجها نائما في المسجد
فرأى الزوج في المنام أن القيامة قد قامت وأن الناس في موج عظيم ، وحر شديد وشمس محرقة
وإذا بكساء يعلو رأسه وفيه ثلاثة خروق ، فرأى ثلاث تمرات جاءت وسدت هذه الخروق ، فتعجب وانتبه من نومه مذعورا !
وقص على زوجته هذه الرؤيا ، ففهمت الزوجة أن هذه الرؤيا سبب الكساء الذي تصدقت به والتمرات
فقالت له : حدث كذا وكذا
فقال لها : لا تردي مسكينا بعد اليوم
فهذا الرجل نبهه الله عز وجل ، وهذا مصداق لحديث
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ :
" كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ بَيْنَ النَّاسِ "
شرح كتاب الرقائق من صحيح البخاري وشرح عقيدة أهل السنة والجماعة " للشيخ ابن عثيمين".